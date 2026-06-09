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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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123
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2 хв

«Нова пошта» закриває останні відділення у Дружківці: чому це небезпечний сигнал

Місто Дружківка на Донеччині залишилося без останнього містка з «великим світом» — «Нова пошта» закриває останнє відділення.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Команда "Нової пошти" у Дружківці

Команда "Нової пошти" у Дружківці / © Нова пошта

Компанія «Нова пошта» закриває свої два останні відділення у Дружківці на Донеччині.

Про це передає пресслужба компанії.

Відділення №3 у Дружківці не буде працювати з 9 червня. Відділення №1 продовжить свою роботу до 18 червня, після чого також тимчасово закриється. Компанія наголоушує, що це рішення ухвалили з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога.

Попри закриття фізичних відділень, «Нова пошта» не залишає Дружківку без зв’язку. У місті продовжують працювати 9 поштоматів.

«Ми робитимемо все можливе, щоб забезпечити їхню логістику, поки це буде безпечно для наших водіїв та кур’єрів», — запевнили у «Новій пошті».

У компанії розповіли, що до останнього їхні працівники продовжували працювати, щоб у Дружківці залишалася життєво необхідна підтримка: можливість отримати ліки та продукти, відправити необхідні речі рідним, зарядити ґаджети під час блекаутів та залишатися на зв’язку із зовнішнім світом. Лише у травні мешканці Дружківки відправили та отримали близько 10 тисяч посилок

Роботу відділення №1 забезпечували шестеро працівників: керівник Дмитро, оператори Володимир, Денис, Дмитро та Андрій, а також водій Олександр, який працює на два відділення.

На відділенні №3 команда складається з трьох працівників: керівник Іван та оператори Олександр і Кирило.

/ © Нова пошта

© Нова пошта

/ © Нова пошта

© Нова пошта

У коментарях зауважили, що коли «Нова пошта» залишає прифронронтові міста, це стає символом, що з нього пішло життя.

Нагадємо, як показує досвід Покровська, Бахмута, Авдіївки та інших прифронтових міст, припинення роботи «Нової пошти» та «Укрпошти» є одним із перших і найчіткіших маркерів критичного погіршення ситуації. Вихід великих компаній із міст часто стає неофіційним синонімом початку їхнього занепаду і загрози подальшої окупації.

Для Дружківки, яка тривалий час залишалася тиловим хабом, це рішення є чітким сигналом: загроза стає дедалі ближчою.

Дружківка на карті

Дружківка на карті

Нагадаємо, що в Покровську останнє відділення «Нової пошти» закрилося у лютому 2025 року.

У Святогірську останнє відділення «Нової пошти» закрилося у грудні 2025 року.

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