Нова пошта запускає акцію «Вигідна неділя»: знижка 15% на відправлення з поштомата

З 10 серпня до 30 листопада 2025 року клієнти Нової пошти зможуть заощаджувати, користуючись поштоматами щонеділі. У межах акції «Вигідна неділя» компанія надає знижку 15% на відправлення, створені з поштомата у цей день тижня.

Пропозиція діє на всі посилки та документи, які відповідають стандартним габаритам поштомата (до 20 кг та розміром не більше 40×60×30 см), незалежно від того, куди вони прямують — у відділення, інший поштомат, у смт або село, чи навіть із адресною доставкою.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити доставку ще доступнішою та зручнішою. Поштомати — це про свободу вибору часу і місця. Тепер додалася ще й вигода. Недільна знижка — це наш спосіб подякувати клієнтам за довіру до автоматизованих сервісів», — каже директор з маркетингу Нової пошти, Павло Даніман.

Як скористатися знижкою:

  • Створіть відправлення у мобільному застосунку або на сайті.

  • Завантажте посилку у комірку поштомата у неділю.

Знижка застосовується автоматично. Жодних промокодів або додаткових дій не потрібно.

Додаткова інформація:

Акція діє щонеділі у період з 10.08.2025 по 30.11.2025.

Поширюється на відправлення з поштомата до 20 кг (посилки та документи).

Включає послуги доставки у відділення, поштомат, у смт/село, адресну доставку та вартість пакування.

Знижка не застосовується до комісії за оголошену вартість та інших додаткових послуг. 

Детальніше за посиланням.

