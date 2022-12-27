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"Нова пошта" змінює вартість доставлення в новому році: подробиці

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Нова пошта" змінює вартість доставлення в новому році: подробиці

Фото: УНІАН

Логістична компанія "Нова пошта" оголосила зміни до тарифів, які набудуть чинності від 1 січня 2023 року.

"Нова пошта" вносить зміни до тарифів через "стрибки цін на пальне та інші витрати".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, вартість доставлення до відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково. Крім цього, додаткова плата за повернення товару відправникові після перевірки у відділенні тепер буде безкоштовною. Раніше за це необхідно було сплатити 20 грн.

Варто додати, що вартість доставлення документів у фірмовому картонному конверті до відділення та поштомату становитиме 55 грн.

Тепер доставлення посилок між відділеннями та поштоматами по місту коштуватиме:

  • до 2 кг — 50 грн;
  • до 10 кг — 80 грн;
  • до 30 кг — 120 грн.

Вартість доставлення між відділеннями та поштоматами по Україні:

  • до 2 кг — 70 грн
  • до 10 кг — 100 грн
  • до 30 кг — 140 грн

Доплата за доставлення/забирання кур’єром:

  • для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу;
  • за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.

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Дата публікації
Перегляди
2083
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