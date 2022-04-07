Нова послуга від Ощадбанку: кому з переселенців вона буде корисною

Нова послуга від Ощадбанку: кому з переселенців вона буде корисною

У відділені Ощадбанку тепер можна отримати нову послугу. ТСН.ua розповідає, кому саме з переселенців вона може бути корисною.

Велика кількість українців вимушено перетинають кордон, шукаючи тимчасового захисту від російської окупації. Багато з них їде автомобілем. Але для власного транспорта потрібна "Зелена карта" - спеціальний страховий поліс. Відтепер громадяни України можуть отримати його у відділенні Ощадбанку. Про нову послугу розповіли в пресслужбі компанії.

Що таке "Зелена карта" і як її купити в Ощадбанку?

Поліс "Зелена карта" необхідний для того, щоб власник автомобіля міг виїхати на ньому за кордон. Придбати його можна лише на території України на машину, яка має українську реєстрацію. Навіщо потрібен поліс? "Зелена карта" покриває заподіяння шкоди:

здоров'ю третіх осіб;

майну третіх осіб (як рухомому, так і нерухомому).

На українському кордоні прикордонники можуть і не перевіряти наявність "Зеленої карти", але при перетині кордону між іншими країнами Шенгенської угоди, у власника авто можуть попросити показати поліс. Якщо його не буде, то вам загрожують:

затримання автомобіля;

штраф на 800 - 1600 євро (близько 25 633 - 51 267 грн);

внесення водія до чорного списку з тимчасовою забороною на в'їзд в країни Шенгенської угоди.

Чаасто "Зелену карту" купували прямо на кордоні. Але краще зробити це заздалегідь, адже так можна добре зекономити. Щоб отримати поліс у відділенні Ощадбанку, потрібно перевірити, які з них наразі працюють за цим посиланням.