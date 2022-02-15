Нова потужна кібератака на держсайти та банки України: Нацполіція відкрила "кримінал"

Протягом місяця - це друга кібератака на українські вебресурси.

За фактом потужної DDoS-атак на українські урядові сайти та банки на прохання одного з державних банків кіберполіція почала перевірку та відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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"Сьогодні, 15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. За зверненням одного з державних банків кіберполіція почала перевірку. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що Головне слідче Управлінням Нацполіції відкрило кримінальне провадження за двома статтями:

361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем), 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у другій половині 15 лютого у роботі "ПриватБанку" та "Ощадбанку" стався масштабний збій. Українці скаржилися, що сайт і застосунок "Приватбанку" протягом кількох годин не працював через технічні проблеми. Також зазнав впливу мобільний банкінг "Ощадбанку". Українці не могли оплатити платежі.

Згодом у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО повідомили, що банки зазнали масованої DdоS-атаки (напад на комп'ютерну систему з метою зробити комп'ютерні ресурси недоступними для користувачів - ред.). Не працювали також сайти Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

За місяць - це друга кібератака на державні сайти. У ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

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