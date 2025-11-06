Кожен вчитель отримає гроші на навчання: уряд запровадив нову підтримку для освітян

В Україні стартує програма підтримки для підвищення кваліфікації вчителів / © Freepik

Реклама

Уряд України запустив нову пілотну політику підтримки педагогів під назвою «Гроші ходять за вчителем». Відтепер держава надасть вчителям можливість самостійно вирішувати, які навчальні курси обирати для свого професійного розвитку, і надасть для цього фінансовий інструмент.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Прем’єрка уточнила, що кожен педагог отримає 1500 гривень на навчання, які будуть зараховані на спеціальний віртуальний рахунок.

Реклама

Хто може отримати фінансову підтримку

Пілотна політика спрямована на впровадження інструментів самостійного вибору навчання та підвищення кваліфікації. Усі кошти, які будуть нараховані на віртуальний рахунок, можна буде використати виключно на навчальні курси, що відповідають власним потребам та професійним планам учителя.

«Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі», — уточнила Свириденко.

Взяти участь у пілотному проєкті зможуть такі категорії педагогічних працівників:

директори шкіл та їхні заступники;

вчителі, які працюють із 7–9 класами Нової української школи (НУШ);

вчителі 10 пілотних класів старшої профільної школи.

«Відтепер кожен учитель сам вирішуватиме, як розвиватись і де навчатися», — заявила Юлія Свириденко.

Реклама

Як зареєструватись для участі в програмі

Реєстрація для педагогів розпочнеться вже наприкінці 2025 року. Процес буде організований на платформі професійного розвитку педагогічних працівників «Вектор».

Очікується, що:

реєстрація на платформі відкриється у грудні .

власне навчання з використанням наданих коштів розпочнеться на початку 2026 року.

Ця політика є частиною спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку. Юлія Свириденко подякувала партнерам за підтримку української освіти та віру в українських вчителів, які «щодня формують майбутнє країни».

Нагадаємо, Верховна Рада готує сюрприз вчителям. Народна депутатка повідомила, що на освітню сферу у бюджеті на 2026 рік передбачено рекордні 257,4 млрд грн. Ба більше, бюджетний комітет ВР підтримав урядову ініціативу щодо підвищення зарплати шкільним викладачам на 50%.