Нова програма зимової підтримки: Свириденко розповіла подробиці допомоги українцям

Українці зможуть отримати одноразові виплати у межах програми зимової підтримки

Новий пакет зимової підтримки для українців, який 1 листопада анонсував президент України Володимир Зеленський, включатиме як уже чинні програми, так і нові заходи з допомоги населенню.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Серед уже запущених програм вона назвала фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати вимушено переселеним особам (ВПО) на дрова.

Окрім того уряд працює над запуском програм, зокрема:

можливість одноразової виплати для всіх громадян України;

нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від «Укрзалізниці» — 3000 кілометрів;

комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

«Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом», — пообіцяла Юлія Свириденко.

