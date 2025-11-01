- Дата публікації
Нова програма зимової підтримки: Свириденко розповіла подробиці допомоги українцям
Програма зимової підтримки передбачатиме можливість одноразової виплати для всіх громадян України.
Новий пакет зимової підтримки для українців, який 1 листопада анонсував президент України Володимир Зеленський, включатиме як уже чинні програми, так і нові заходи з допомоги населенню.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Серед уже запущених програм вона назвала фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати вимушено переселеним особам (ВПО) на дрова.
Окрім того уряд працює над запуском програм, зокрема:
можливість одноразової виплати для всіх громадян України;
нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;
нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від «Укрзалізниці» — 3000 кілометрів;
комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.
«Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом», — пообіцяла Юлія Свириденко.
Нагадаємо, пакетом зимової підтримки передбачено безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстані 3000 км.