Нова провокація від "ЛНР": бойовики зняли "кіно" про 200 кг вибухівки, яка нібито загрожувала "біженцям" (відео)

Нова провокація від "ЛНР": бойовики зняли "кіно" про 200 кг вибухівки, яка нібито загрожувала "біженцям" (відео)

Бойовики заявили, що після підриву авто утворилася вирва діаметром близько 40 метрів.

Бойовики "ЛНР" зняли відео про те, як нібито знайшли покинутий автомобіль ВАЗ, начинений 200 кг вибухівки. Він стояв на маршруті евакуації мешканців Луганська.

Фейк опублікували на сайті бойовиків і розповсюдили в російських ЗМІ.

За легендою автівка загрожувала життю громадян у колонні, яка їхала трасою. Тому оперативна група нібито була змушена підірвати ВАЗ на безпечній відстані.

"Після підриву автомобіля на місці залишилася вирва діаметром близько 40 метрів", - заявили бойовики.

Нагадаємо, що у Збройних Сил України попередили про фейкові, нібито, "офіційні" сторінки української армії. Така вже з’явилася у Twitter.

Бойовики "ЛНР" зняли фейк про підрив авто із 200 кг вибухівки

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