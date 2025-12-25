"Нова радість стала": у центрі Києва відбулася святкова Різдвяна хода (відео)

У Києві відбулася Різдвяна хода / © ТСН

Реклама

Сотні киян та гостей столиці пройшли урочистою ходою центральними вулицями міста, щоб вшанувати народження Ісуса Христа та підтримати українські традиції.

Велелюдне дійство, організоване Музеєм Івана Гончара, об’єднало військових, ветеранів, митців та цілі родини з дітьми, повідомляє кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко.

Святкування розпочалося на Михайлівській площі під вигуки «Христос народився! Славімо Його!».

Реклама

Дата публікації 16:59, 25.12.25 Кількість переглядів 15 У центрі Києва відбулася Різдвяна хода

Вулицями між Михайлівським та Софійським соборами наповнився співом фольклорних гуртів «ЩукаРиба», «Стодивниця» та «Різдвяний дзвін». Разом із учасниками ходи вони виконали знамениту колядку «Нова радість стала», після чого колона розпочала свою подорож знаковими місцями столиці.

Маршрут різдвяної колони пролягав від Софійської площі до Золотих воріт, далі вулицею Володимирською повз Національну оперу до вулиці Богдана Хмельницького, завершившись на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Учасники ходи несли різдвяні зірки, які сьогодні уособлюють не лише Вифлеємську зорю, а й пам’ять про захисників та захисниць України, які загинули у боротьбі з російським агресором.

Організатори наголосили, що кожна зірка в руках людей — це знак вшанування полеглих героїв та підтримки тих, хто продовжує боронити фронт.

Реклама

Раніше ТСН.ua розповідав про історію та традиції святкування Різдва.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.