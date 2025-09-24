Ухилянти / © ТСН.ua

Українська влада повідомила, що близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку ухиляються від мобілізації. Це відбувається на тлі гострої нестачі військових: за даними аналітичного центру OSW, армії необхідно поповнити близько 300 тисяч військовослужбовців. Ситуація, яка ще два роки тому викликала патріотичний підйом, тепер зіткнулася зі зростаючим страхом і втомою від війни.

Про це пише EL PAÍS.

Видання поспілкувалося з трьома українцями, які з різних причин ухиляються від служби, але їхні імена та особисті дані були змінені з міркувань безпеки.

Страх та недовіра

Один із них, 30-річний Тарас, працює на фондовому ринку і раніше був готовий йти на фронт, але його зупинила сім’я. Замість цього він почав регулярно донатити на армію. Його мотиви, як і в багатьох інших, змінилися з часом.

30-річний програміст Саша має поганий зір, але не може отримати довідку про непридатність до служби. Після почутих жахливих історій з фронту він не хоче воювати. Його дівчина Юлія підтверджує, що вони не чують нічого хорошого від знайомих, які служать. Вони отримують лише сумні історії про втрати. Через це Саша постійно ховається та уникає людей.

28-річний перукар Микола щодня ризикує, щоб уникнути мобілізаційних патрулів. Він каже, що любить свою країну, але, якби міг, виїхав би за кордон. Микола вважає, що військові можуть його засуджувати. Але його друзі в армії розуміють, чому він не йде на фронт.

Корупція та тиск на ухилянтів

Ситуація ускладнюється випадками, коли заможні люди уникають служби, а ТЦК вдаються до суперечливих методів примусового набору. Нещодавно українська влада опублікувала фотографію арешту футболіста Артура Рудька, який намагався втекти з країни після того, як заплатив за уникнення мобілізації. Його спіймали на кордоні з іншими чоловіками, які заплатили по 8 тисяч доларів, щоб незаконно залишити країну.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко визнав, що влада стикається з серйозною нестачею військовослужбовців і намагається вирішити цю проблему, використовуючи, зокрема, методи ТЦК.

Ця ситуація демонструє, що початковий бойовий дух згасає, а натомість з’являється страх і відчай. Як зазначив перукар Микола: «Життя важливіші за територію». Це свідчить про зміну настроїв у суспільстві, яке втомилося від війни, і готове до обговорення компромісних рішень, що ще кілька років тому були немислимими.

Нагадаємо, в Україні запрацювала нова процедура, яка дозволяє чоловікам і жінкам старше 60 років підписувати контракт на військову службу. Відповідний закон №4467-IX уже ухвалений парламентом і набув чинності. Це означає, що українці старшого віку, які відчувають сили й бажання, тепер можуть долучитися до Збройних сил України.

У Канаді українські чоловіки, які подали документи на постійне проживання, отримують листи від Міністерства імміграції, у якому їх просять надати офіційну довідку про звільнення від військової служби.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні поглиблює демографічні проблеми в середині країни. Окрім зависокого рівня смертності та низької народжуваності, постаріння населення, нам ще загрожують негативні наслідки від міграції — зовнішньої та внутрішньої.