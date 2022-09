Нова реальність - нова я! Як вчитися жити та працювати під час війни

А відповіді шукатимуть учасниці трансформаційного марафону НОВА РЕАЛЬНІСТЬ - НОВА Я!

19 вересня від засновниць жіночого бізнес-клубу The One in Million Лідії Філатової та Світлани Третякової на всіх учасниць чекатимуть щоденні 15-хвилинні практики від гештальт-терапевта Оксани Діптан, комплексні антистрес-терапії від Олени Россошинської, щоденник харчування для відновлення сил «Їж — худни - ставай здоровим» від Ольги Філатової-Кривецької та 12 лекцій від спеціалістів у різних галузях. Зокрема, про важливість вітамінних комплексів для захисту організму особливо під час стресу, розповість представник торгової марки ORTHOMOL. А свої поради щодо щасливих стосунків у парі, незважаючи на будь-які житєві ситуації надасть перший гінеколог-естетист в Україні, ведучий спеціаліст клініки Grace Clinic Тетяна Шевчук.

Позбутися старої звички або виробити нову гранично просто, якщо говорити про кроки, які для цього потрібні: визначити свій тригер, і коли він спрацьовує, створювати свою нову звичку.

Набагато складніше змінити уявлювані установки. Наше уявлення про нас самих — через яке ми формуємо безліч мнимих установок, які змушують нас підтримувати цей образ.

Кваліфіковані лікарі, коуч-тренери та психологи під час трансформаційного марафону поділяться планом стратегічного планування життя, розкажуть, як контролювати свої емоції та реагувати на агресію та повернути життєву енергію. Топові фахівці у галузі ендокринології, гінекології, дерматології та anti-age терапії допоможуть повернутися до нормального ритму життя та роботи баз стресу. Також всі учасники отримають практичні паради щодо побудови та розвитку особистого бренду в період нестабільності.

Створити нову версію себе за 12 днів всім учасникам допомагатимуть:

Юлія Боровик - коуч, психолог, НЛП тренер: «Планування в ситуації невизначеності»; Олег Філішин - бізнес тренер, спікер: «Як монетизувати свої знання та досвід в Україні та на міжнародному ринку під час війни»; Lilu - ведуча, співачка, актриса, актриса дубляжу, видавець: «Як почати все з нуля. Мистецтво САМО-Презентації, гарний голос, як інструмент успіху»; Вікторія Ромащенко - спеціаліст зі світського, ділового та сімейного етикету, кандидат юридичних наук, автор культурно-освітнього проекту "Etiquette Familia" — Школа етикету, домашнього затишку та сімейних цінностей: «ЯК РЕАГУВАТИ НА ХАМСТВО ТА НЕТАКТОВНІСТЬ: УРОК ЕТИКЕТУ ТА ДОБРОТИ В УМОВАХ ВІЙНИ»; Тетяна Шевчук - лікар гінеколог-ендокринолог гінеколог-естетист, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, перший гінеколог-естетист в Україні, ведучий спеціаліст клініки " Grace Clinic ": «Відносини у парі: наслідки стресу в сексі, як з цим впоратися»; Наталія Сачук - головний лікар та співзасновник мережі клінік МЦ "Фармоза" дерматолог то дерматоонколог вищої категорії, трихолог: «Стрес та Краса»; Лідія Філатова - бізнесвумен, офіційний представник бренду La Perla в Україні: «Бізнес в умовах економічного хаосу»; Наталія Чекальська - кандидат медичних наук, доктор клініки DMC, anti-age доктор, ендокринолог, автор навчальної програми та співзасновник American Longevity Inistitute (США): «Стрес і гормони»; Микола Ніколайчук - сертифікований експерт-спеціаліст ексклюзивного представника ТМ “ORTHOMOL” в Україні «Стрес та його вплив на людину: можливості нутритивної сапліментації в умовах стресу»;

Зовні ми щосили намагаємося відповідати тому, що очікує від нас суспільство... Мета трансформаційного марафону НОВА РЕАЛЬНІСТЬ - НОВА Я! - допомогти жінкам збалансувати всі сфери життя: бізнес, сім'ю, хобі, відпочинок, здоров'я та оточення. 19 вересня ви знайдете «золоту середину» і освоїте нові інструменти, які допоможуть знайти свій неповторний внутрішній світ. Адже життя - це книга від початку і до кінця. Однак, її вигляд і вміст, кількість розділів та сторінок залежать від нас самих.