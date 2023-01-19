Нова реальність від вінницьких медиків: у Подільському регіональному онкоцентрі друкують імпланти (фото)

На спеціальному 3D принтері друкуються титанові імплантати та пластини за індивідуальними параметрами пацієнтів. Вони необхідні для усунення післяопераційних дефектів, наприклад, після видалення пухлини.

Друк імплантів - це нова реальність. Те, що здається неможливим, вже використовується у Подільському регіональному онкоцентрі.

Завдяки надсучасним 3D-технологіям фахівці виконують обʼємні операції, навіть на складних ділянках тіла.

Про це повідомляє Подільський регіональний центр онкології (ПРЦО) у Facebook.

"Це кропітка робота великої команди фахівців, та результат того вартий", - йдеться у повідомленні.

Про сучасні технології простими словами

На спеціальному 3D принтері друкуються титанові імплантати та пластини за індивідуальними параметрами пацієнтів. Вони необхідні для усунення післяопераційних дефектів, наприклад після видалення пухлини.

Минулого року на базі Подільського онкоцентру провелии 140 операцій. Оперували на базі відділенні пухлин голови та шиї.

Фото: ПРЦО

"Одна із пацієнток мала злоякісну пухлину нижньої щелепи. Лікарі виконали надскладну операцію з видалення частини щелепи та дна порожнини рота з реконструкцією індивідуальним титановим імплантом. Його зафіксували за допомогою титанових гвинтів. Як результат, "ні" пухлині і "так" здоровій посмішці нашого пацієнта", - повідомили у ПРЦО.

Фото: ПРЦО

Операцію проводила хірург-стоматолог Подільського онкоцентру - Жанна Блеснюк.

"ЗD технології ми застосовуємо уже з 2019 року. За цей час ми змогли повернути до звичного життя десятки пацієнтів. Цей метод дає можливість відновлювати видалену частину щелепи та дефект м’яких тканин. Ми зберігаємо її природну форму. Ми закликаємо вінничан не відкладати турботу про своє здоров'я до Перемоги, а при найменших ознаках хвороби звертайтеся до лікарів чи просто прийдіть на профілактичний огляд", - розповіла Жанна Блеснюк.

Нагадаємо, лікар-доброволець під обстрілами провів операцію на відкритому мозку захиснику Маріуполя, у якого не було пів голови.

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