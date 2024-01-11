Нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова — Умєров

У четвер, 11 січня, Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Це сталося всього за кілька годин після відкликання попереднього варіанту документу.

Про це стало відомо зі слів очільника Міноборони Рустема Умєрова.

"Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження Уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроекту відкликали", - повідомив він.

Умєров наголосив, що українські воїни потребують ротацій, відпусток та можливості відновитися.

"Наші воїни мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації... Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", - наголосив міністр.

Умєров додав, що над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі — представники всіх фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств. Після реєстрації законопроекту у парламенті разом з командою Міноборони, Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Умєров каже, що всі застереження "почули та врахували".

"Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни", - резюмував міністр оборони.

Нагадаємо, 11 січня після значних дискусій у Раді Кабінет міністрів офіційно відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію.

Цьому передувала масштабна дискусія у Раді навколо скандального документу. Внаслідок обговорень було ухвалено рішення повернути проєкт закону на доопрацювання, сказав спікер ВР Руслан Стефанчук. Своєю чергою, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що деякі положення документу прямо порушують права людини, деякі не є оптимально сформульованими.

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