Нова серія мобілізації по-одеськи: ТЦК знову знімав чоловіків з маршрутки (відео)

У ТЦК опублікували заяву, в якій наголосили, що під час воєнного стану чоловікам необхідно мати при собі військово-облікові документи або документи, які посвідчують особу.

У Мережі з'явилося чергове відео, як в Одесі люди у військовій формі силоміць витягли чоловіка з маршрутки і "запакували" до буса.

Ролик опублікувало видання "Думська".

Жінка, яка знімала те, що відбувається на камеру телефона, розповіла, що один із чоловіків у формі штовхав її, забороняв фіксувати на відео і намагався відібрати телефон. Крім того, вона стверджує, що в салоні військкоми нібито розпилили перцевий газ.

Нова серія мобілізації по-одеськи: ТЦК знову знімала чоловіків з маршрутки

Що кажуть у ТЦК

Одеський обласний ТЦК повідомив, що через цей інцидент було розпочато службову перевірку.

"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна — будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку", – йдеться в повідомленні.

Пізніше у ТЦК опублікували нову заяву, в якій наголосили, що під час воєнного стану чоловікам необхідно мати при собі військово-облікові документи або документи, які посвідчують особу.

"У громадян є не тільки права, а й обов'язки, один з яких – захищати Батьківщину. Також закликаємо цивільних осіб бути ввічливими при спілкуванні з військовослужбовцями, багато з яких повернулися з фронту. Усі конфліктні ситуації можна вирішити спокійно, просто розмовляючи один з одним", – сказано в новій заяві.