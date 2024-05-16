Нова серія мобілізації по-одеськи: ТЦК знову знімав чоловіків з маршрутки (відео)

У ТЦК опублікували заяву, в якій наголосили, що під час воєнного стану чоловікам необхідно мати при собі військово-облікові документи або документи, які посвідчують особу.
У Мережі з'явилося чергове відео, як в Одесі люди у військовій формі силоміць витягли чоловіка з маршрутки і "запакували" до буса.
Ролик опублікувало видання "Думська".
Жінка, яка знімала те, що відбувається на камеру телефона, розповіла, що один із чоловіків у формі штовхав її, забороняв фіксувати на відео і намагався відібрати телефон. Крім того, вона стверджує, що в салоні військкоми нібито розпилили перцевий газ.
Що кажуть у ТЦК
Одеський обласний ТЦК повідомив, що через цей інцидент було розпочато службову перевірку.
"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна — будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку", – йдеться в повідомленні.
Пізніше у ТЦК опублікували нову заяву, в якій наголосили, що під час воєнного стану чоловікам необхідно мати при собі військово-облікові документи або документи, які посвідчують особу.
"У громадян є не тільки права, а й обов'язки, один з яких – захищати Батьківщину. Також закликаємо цивільних осіб бути ввічливими при спілкуванні з військовослужбовцями, багато з яких повернулися з фронту. Усі конфліктні ситуації можна вирішити спокійно, просто розмовляючи один з одним", – сказано в новій заяві.
Раніше повідомлялося, що працівник ТЦК на Одещині за відстрочку від мобілізації вимагав незвичний хабар.
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