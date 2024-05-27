Нова шахрайська схема: користувачі масово повідомляють про злам акаунтів в Telegram

Соцмережами ширяться скарги користувачів на злами Telegram-акаунтів. За новою шахрайською схемою, до Telegram надходить повідомлення від одного з контактів користувача з проханням проголосувати за дівчину, яка нібито бере участь у конкурсі танців і є донькою чи онукою друзів.

Про це повідомляє "Детектора медіа" із посиланням на інформацію голови наглядової ради "Суспільного" Світлани Остапи.

Після переходу за посиланням послідує злам акаунту користувача, який вирішив проголосувати. Далі власник втрачає до нього доступ, а з самого акаунту шахраї починають розсилати за контактною книгою прохання переказати від 16 до 19 тис гривень.

"Їй так само, як й іншим користувачам, надійшло посилання з проханням проголосувати за дівчину, а потім її акаунт у телеграм-каналі зламали. Шахраї встигли розіслати її справжнім друзям прохання здійснити переказ у 17200 гривень. Відтак Світлана Остапа оперативно видалила свій телеграм-канал, щоб зупинити шахрайство, повідомила про шахраїв адміністрації месенджера, написала заяву в кіберполіцію та повідомила банку номер шахрайської банківської картки", — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що зловмисники зламали акаунти депутата Харківської районної ради Богдана Ткачука та директорки з розвитку бізнесу в агрокомпанії "АСТ" Вікторії Задьори, представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини — начальниці управління з питань підготовки конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації Ірини Кушнір та ін.

"Про всяк випадок тут повідомляю про злам мого телеграму, з якого всі, хто там мав зі мною спілкування, отримали повідомлення від мене про необхідність перекинути мені кошти. Рада повідомити, що у мене все добре, щонайменше гроші ні в кого не прошу", — написала Ірина Кушнір на своїй сторінці у соцмережі.

Також від рук злодіїв 24 травня постраждала і волонтерка ГО "Волонтерський намет" Алла Попова.

"Здається, в мене зламали телеграм. Грошей не прошу!!!" — написала вона.

Тим часом лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк теж став жертвою шахраїв. Він повідомив про злам його акаунту в Telegram.

Нагадаємо, у разі зламу акаунту необхідно написати у службу підтримки, видалити застосунок та повідомити кіберполіцію.

Читайте також: