Нова шахрайська схема в Україні: в МВС розповіли, як захиститися від злодіїв

Шахраї вигадали нову схему, щоб виманювати гроші у людей, прикриваючись ім'ям їхніх знайомих. Для цього вони розсилають повідомлення з проханням перейти за посиланням і нібито проголосувати за одного з учасників танцювального конкурсу.

Про це повідомили у Telegram-каналі МВС України.

"Привіт! Проголосуй, будь ласка, за нашу Марію у конкурсі танців. Вона донька подруги", – шахрайські повідомлення такого змісту почали надходити українським користувачам месенджера Telegram.

В МВС розповіли, що за допомогою таких повідомлень шахраї зламують Telegram-акаунти. Після переходу за посиланням, вказаним у повідомленні, користувач втрачає доступ до свого акаунту. Далі злочинці, які привласнили акаунт, роблять розсилку з проханням переказати значні суми коштів.

В МВС закликали українців:

не переходити за посиланням;

не вводити персональні дані для "голосування";

заблокувати невідомого абонента.

"Аферисти розсилають безліч варіантів, аби ввести в оману громадян та привласнити їх дані. Тому будьте обачними та не дайте себе ошукати", – попередили у відомстві.

Нагадаємо, зловмисники розсилають шахрайські повідомлення користувачам популярного месенджера. Аферисти пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку.

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