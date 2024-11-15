Нова "схема": українцям почали продавати порожні повістки з печатками

Ціна порожнього бланка з печаткою і підписом стартує від тисячі гривень.

Чоловіки, щоб уникнути мобілізації, купують порожні повістки з підписами та печатками. Такий "документ" допомагає відмовитися від отримання справжньої повістки.

Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповіла народна депутатка, членка депутатської групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход.

Вона зазначила, що військовозобов'язаний у разі, якщо його зупинили, може вписати свої дані в документ і показати його працівникові ТЦК та СП.

"Вам продають бланк повістки з печатками, з підписом. І ви, коли вам потрібно, коли вас десь зупиняють, ви вписали свої дані, вписали дату і кажете: "Ось, у мене є повістка, я йду по повістці завтра", – зазначила Анна Скороход.

Також вона розповіла про ще одну корупційну "схему". Зокрема, відомо про випадки, коли людей затримували на кордоні, везли до територіального центру комплектування, а потім адвокати пропонували їм "звільнення" за 4 тисячі доларів.

Нагадаємо, в Україні 80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду.

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