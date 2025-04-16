ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Нова схема шахраїв: фейкові-боти з інформацією про НМТ виманюють персональні дані

Шахраї створили підробні чат-боти, що обіцяють інформацію про НМТ — але насправді збирають дані користувачів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
НМТ

В УЦОЯО попередили про небезпеку

У соцмережах з’явилися підозрілі чат-боти, які пропонують нібито «достовірну» інформацію про дату та місце проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ). Насправді ж вони збирають персональні дані українців.

Про це попередив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Насправді ці боти виманюють персональні дані: ПІБ, адресу проживання та інші конфіденційні відомості.

«Передаючи свої персональні дані стороннім ресурсам і ботам, користувачі ризикують стати жертвами шахрайських схем», — йдеться в повідомленні.

Збір особистої інформації може призвести до серйозних наслідків, зокрема:

  • створення підробних акаунтів;

  • спроб несанкціонованого доступу до конфіденційних даних.

Український центр оцінювання якості освіти попередив учасників НМТ, їхніх батьків та вчителів про небезпеку спілкування з шахрайськими ботами та порадив проявляти обережність у мережі.

«Намагаючись „випередити інших“ або привернути увагу в соціальних мережах, ви можете стати легкою здобиччю для зловмисників», — зазначили в центрі.

Офіційні дані про НМТ з’являться з 4 травня 2025 року у персональних кабінетах учасників. У разі сумнівів радимо звертатися до:

  • офіційного сайту УЦОЯО;

  • офіційних сторінок центру в соцмережах.

Раніше ми писали, хто зі студентів втратить право на відстрочку і що зміниться для викладачів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie