Нова схема шахраїв: фейкові-боти з інформацією про НМТ виманюють персональні дані

В УЦОЯО попередили про небезпеку

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У соцмережах з’явилися підозрілі чат-боти, які пропонують нібито «достовірну» інформацію про дату та місце проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ). Насправді ж вони збирають персональні дані українців.

Про це попередив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Насправді ці боти виманюють персональні дані: ПІБ, адресу проживання та інші конфіденційні відомості.

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«Передаючи свої персональні дані стороннім ресурсам і ботам, користувачі ризикують стати жертвами шахрайських схем», — йдеться в повідомленні.

Збір особистої інформації може призвести до серйозних наслідків, зокрема:

створення підробних акаунтів;

спроб несанкціонованого доступу до конфіденційних даних.

Український центр оцінювання якості освіти попередив учасників НМТ, їхніх батьків та вчителів про небезпеку спілкування з шахрайськими ботами та порадив проявляти обережність у мережі.

«Намагаючись „випередити інших“ або привернути увагу в соціальних мережах, ви можете стати легкою здобиччю для зловмисників», — зазначили в центрі.

Офіційні дані про НМТ з’являться з 4 травня 2025 року у персональних кабінетах учасників. У разі сумнівів радимо звертатися до:

офіційного сайту УЦОЯО;

офіційних сторінок центру в соцмережах.

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