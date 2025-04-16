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- Укрaїнa
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Нова схема шахраїв: фейкові-боти з інформацією про НМТ виманюють персональні дані
Шахраї створили підробні чат-боти, що обіцяють інформацію про НМТ — але насправді збирають дані користувачів.
У соцмережах з’явилися підозрілі чат-боти, які пропонують нібито «достовірну» інформацію про дату та місце проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ). Насправді ж вони збирають персональні дані українців.
Про це попередив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Насправді ці боти виманюють персональні дані: ПІБ, адресу проживання та інші конфіденційні відомості.
«Передаючи свої персональні дані стороннім ресурсам і ботам, користувачі ризикують стати жертвами шахрайських схем», — йдеться в повідомленні.
Збір особистої інформації може призвести до серйозних наслідків, зокрема:
створення підробних акаунтів;
спроб несанкціонованого доступу до конфіденційних даних.
Український центр оцінювання якості освіти попередив учасників НМТ, їхніх батьків та вчителів про небезпеку спілкування з шахрайськими ботами та порадив проявляти обережність у мережі.
«Намагаючись „випередити інших“ або привернути увагу в соціальних мережах, ви можете стати легкою здобиччю для зловмисників», — зазначили в центрі.
Офіційні дані про НМТ з’являться з 4 травня 2025 року у персональних кабінетах учасників. У разі сумнівів радимо звертатися до:
офіційного сайту УЦОЯО;
офіційних сторінок центру в соцмережах.
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