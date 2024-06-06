Нова смерть після відвідин ТЦК: чому такі трагічні випадки трапляються дедалі частіше

ТСН.ua розбирався, яка причина смертей військовозобов'язаних одразу після візиту до ТЦК і як їм можна запобігти.

Майже два тижні тому після чергової смерті чоловіка у військкоматі ТСН.ua опублікував великий матеріал про ці трагічні випадки. Загалом нам вдалося встановити, що від початку повномасштабного вторгнення відомо про близько десяти випадків смерті військовозобов'язаних у відділках ТЦК.

Вчора, 5 червня Україну сколихнула гучна новина – на Житомирщині 32-річний чоловік помер після візиту до ТЦК. У військкоматі стверджують, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Натомість родичі переконані – їхнього близького побили ТЦКівці, адже в нього нібито потім побачили перелом кістки склепіння та черепа.

ТСН.ua розбирався, яка причина таких смертельних випадків і як їм можна запобігти.

Новий скандал – на Житомирщині помер військовозобов'язаний

4 червня у місті Баранівка Звягельського району Житомирської області поховали 32-річного місцевого жителя, який помер за два дні до тго у Звягельській лікарні. 28 травня чоловіка доставили до Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

У військкоматі стверджують, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, що був спричинений тривалим вживанням алкоголю". Йому надали невідкладну медичну допомогу та викликали "швидку".

За словами військкомів, ще до прибуття до ТЦК Ковальчук "декілька днів зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань".

"Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося", – запевнили у ТЦК.

Журналісти "Суспільного" поспілкувалися з родичами померлого, які вважають, що їхнього близького просто вбили.

"Син вбитий і все. Що тут говорити? За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку, син жив окремо від нас. Знаємо, що о п'ятій ранку приїхали до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11 ранку приїхали у Звягель, дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там. До поліції ми зверталися. Поліція відкрила провадження. Вони (в ТЦК – ред.) сказали, що його не били, це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Буду добиватися справедливості", – каже батько Сергія Микола Ковальчук.

"Голова пробита, щелепа побита, грудина побита – яка ж це епілепсія? А якщо вже епілепсія, то нащо ви його брали і чого ви допомоги не надали?" – додає тітка померлого Сергія Ковальчука.

"Бунт" на Житомирщині – лише початок?

Вчора, 5 червня, у Баранівці на Житомирщині натовп жінок мітингував під ТЦК після смерті військовозобов'язаного. Жінки не вірять у версію ТЦК, що чоловік помер від епілепсії і стверджують, що його жорстоко побили. Висловити свій протест вийшли близько ста місцевих мешканців, проте все обійшлося мирно.

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Проте дедалі частіше цивільні обурюються силовими методами мобілізації, яку в народі вже прозвали "бусифікацією". Лише за останні дні Мережу сколихнула, наприклад, сутичка цивільних з ТЦК у Києві на Деміївці, або на ринку у Херсоні.

Це страшно, але варто визнати, що у суспільстві назріває розкол – між військовими і їхніми родинами з одного боку, та людьми, які поки що не долучилися до армії і не бажають цього робити.

Дельніше про те, що пішло не так з мобілізацією, чому теза "воювати будуть усі" не заохочує йти до війська, ми писали у цій статті.

Причини смерті померлих найчастіше – епілепсія

Зауважимо, що найчастіше причиною смерті військовозобов'язаних у ТЦК, або на полігонах у перші дні після мобілізації називають епілепсію. І хоча родичам померлих це буде неприємно, варто визнати, що у деяких випадках дійсно йдеться про алкогольну епілепсію, яка формується на останніх стадіях алкогольної залежності. Ми не будемо вказувати конкретні приклади з поваги до померлих та їхніх родин.

Інше питання – куди дивляться групи сповіщення ТЦК, які доправляють таку людину до військкоматі, і ВЛК, яка визнає її придатною до військової служби. Адже люди з алкогольною залежністю у війську – це перш за все небезпека для побратимів. Відомі гучні випадки, коли на п'яну голову військові вирішували звести рахунки з побратимами, які їх начебто образили. Наприклад, восени минулого року у Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів. Уніч вбивства вони розпивали алкоголь.

А у квітні 2023 року у Херсонській області військовий розстріляв двох побратимів та намагався спалити їхні тіла. 29-річний чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Токсичну дію невідомої речовини нібито виявили і у тілі військовозобов'язаного, який помер 5 травня у військкоматі Кривого Рогу.

Побиття "спихають" на епілепсію?

Проте є випадки, коли родичі твердо переконані – причиною смерті їхнього близького є саме побиття. Про це, наприклад наголошують родичі Сергія Ковальчука з Житомирщини.

У лютому цього року у місті Бучач на Тернопільщині у ТЦК чоловік втратив свідомість, а згодом у лікарні помер.

У прокуратурі уточнили, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження ВЛК. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. Тобто чоловік прийшов до ТЦК уже п'яним.

Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, на території ТЦК стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Звісно, ми не маємо права стверджувати, що чоловіка побили чи до цього може бути причетний ТЦК – це справа правоохоронців.

Родичі ж Андрія Панасюка з Хмельницького, який помер за 2 дні після візиту до ТЦК, прямо не звинувачують військкомів у побитті. Але нарікають, що якби чоловікові надали своєчасну допомогу, він би вижив. Мовляв, 41-річного чоловіка силоміць повезли на медичну комісію, а коли йому стало зле – не викликали "швидку".

Андрій Панасюк до відвідин ТЦК (зліва) і в лікарні після візиту (справа)

У Хмельницькому ТЦК усе заперечують. Кажуть, допомогу йому пропонували, але Панасюк відмовився.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Помер після візиту до ТЦК! У Хмельницькому з'ясовують причину смерті 41-річного чоловіка

Як уникнути таких трагічних випадків: поради адвоката

Відомий український адвокат і правозахисник, старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець в ексклюзивному коментарі ТСН.ua зазначає: на жаль в Україні склалася така ситуація, що дуже часто адвокати не мають змоги надати юридичну допомогу військовозобов'язаним у приміщенні ТЦК. Адвокатів туди або не пускають, або змушують теж проходити ВЛК.

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"На жаль правоохоронні органи ігнорують 17 Конституції Україні, де прямо зазначено, що Збройні Сили України та інші військові формування не можуть застосовуватися для обмеження прав і свобод громадян. В Україні закривають очі на те, що ТЦК використовують як інструмент доставлення когось (зауважимо, що ТЦК це заперечують і запевняють, що затримує ухилянтів лише поліція – Ред.). Наприклад, ганебний випадок у Рені (Одеська область) десь тижні два назад, коли адвоката представники ТЦК захопили і доставили для оновлення даних", – каже Кравець.

Він радить мобілізованим вимагати від ТЦК і поліції дотримання норм закону.

"У разі затримання до ТЦК – поки не буде складений протокол адмінзатримання, не наданий безкоштовний адвокат, я б радив би не вчиняти ніяких дій. Інакше – це може призвести до ще гірших наслідків, і це можуть використати сили, що налаштовані проти України", – зазначив Ростислав Кравець.

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