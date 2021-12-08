Нова смертельна ДТП за участю вантажівки: під Черніговом зіткнулися фура та трактор, є загиблий (фото)

Причини аварії встановлюють слідчі.
У Чернігівській області у середу, 8 грудня, зіткнулись трактор та вантажівка. У ДТП загинув чоловік.
Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області.
Аварія сталась о 16:30 на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, поблизу села Рівнопілля Чернігівського району.
За даними поліції, фура та трактор їхали однією смугою руху. У ДТП загинув один чоловік, який їхав у тракторі, ще одного потерпілого госпіталізували до реанімації.
На місці ДТП працюють слідчі. Причини аварії встановлюються.
Зазначимо, що це вже друга смертельна ДТП під Черніговом за участі фури. 7 грудня через зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалися. Постраждалі госпіталізовані до чернігівських лікарень.
Читайте також:
- Економічний паспорт українця: хто і коли отримає понад 600 тисяч гривень
- В Україні у немовлят виявлятимуть СМА у перші дні життя, поки ж батьки втрачають найважливіший час
- Смертельна ДТП під Черніговом: 7 людей з важкими травмами пережили ніч, тіла 13 жертв з моргу заберуть рідні