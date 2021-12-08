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Нова смертельна ДТП за участю вантажівки: під Черніговом зіткнулися фура та трактор, є загиблий (фото)

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Нова смертельна ДТП за участю вантажівки: під Черніговом зіткнулися фура та трактор, є загиблий (фото)

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Причини аварії встановлюють слідчі.

У Чернігівській області у середу, 8 грудня, зіткнулись трактор та вантажівка. У ДТП загинув чоловік. 

Про це повідомили в Нацполіції Чернігівської області. 

Аварія сталась о 16:30 на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, поблизу села Рівнопілля Чернігівського району. 

За даними поліції, фура та трактор їхали однією смугою руху. У ДТП загинув один чоловік, який їхав у тракторі, ще одного потерпілого госпіталізували до реанімації. 

На місці ДТП працюють слідчі. Причини аварії встановлюються. 

© Головне управління Національної поліції в Чернігівській області
Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Зазначимо, що це вже друга смертельна ДТП під Черніговом за участі фури. 7 грудня через зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалисяПостраждалі госпіталізовані до чернігівських лікарень.  

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