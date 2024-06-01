Нова соціальна допомога для сімей з дітьми: хто та скільки може отримати

Допомога призначається на період тимчасового влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, та може бути продовжена, якщо дитина довше залишається у сім'ї.

В Україні запровадили нову соціальну програму "Дитина не одна", яка призначена для підтримки родин, в яких перебувають діти, позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомив урядовий портал.

В уряді зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щороку без батьківського піклування залишаються майже 4 тисячі дітей. Політика держави спрямована на те, щоб ці діти виховувалися в родинах, а не потрапляли в інтернати. Саме для підтримки цих зусиль від квітня 2024 року уряд впровадив програму "Дитина не одна".

Хто може отримати виплати

Допомога в межах програми "Дитина не одна" призначається на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули відповідного статусу та тимчасово перебувають у сім'ях родичів, знайомих, або у прийомних родинах чи дитячих будинках сімейного типу.

Допомога надається дітям, чиї батьки або один з них:

﻿﻿помер або загинув (а другий з батьків не виконує своїх обовʼязків);

﻿﻿перебуває на ТОТ чи в оточенні;﻿﻿

розшукується як зниклий безвісти;

перебуває ﻿﻿у полоні;

﻿﻿позбавлений свободи окупантами.

Необхідною умовою надання соціальної допомоги є постійне проживання в Україні тієї особи, яка прийняла дитину.

Який розмір виплат за програмою "Дитина не одна"

Процес оформлення всіх необхідних документів для надання дитині відповідного соціального статусу зазвичай триває близько пів року. Саме на цей період призначаються соціальні виплати.

Виплату можуть оформити особи, які тимчасово опікуються дитиною, прийомні батьки та батьки-вихователі.

Розмір щомісячних виплат:

для дітей до 6 років - 6407 гривень;

для дітей від 6 до 18 років - 7990 гривень;

для дітей до 6 років з інвалідністю - 8970 гривень;

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю - 11 186 гривень.

В Уряді зазначили, що допомога призначається на період тимчасового влаштування дитини, який визначається службою у справах дітей та може бути продовжена, якщо дитина довше залишається у сім'ї.

Куди звертатися для отримання допомоги

Для отримання допомоги потрібно подати відповідну заяву до органів соціального захисту, ЦНАПів чи виконавчих органів територіальних громад.

Нагадаємо, у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується понад дві тисячі дітей. Більшість дітей, які вважаються зниклими безвісти — діти-сироти.

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