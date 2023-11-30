Нова спецоперація ГУР у Криму: Зеленський звернувся до жителів окупованого півострова — ЗМІ

Трансляція зі зверненням президента з’явилася після зламу кримських інтернет-провайдерів.

Увечері в середу, 29 листопада, звернення президента України Володимира Зеленського показали в окупованому Криму після того, як невідомі хакери зламали низку місцевих інтернет-провайдерів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах, ця трансляція була результатом нової спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.

Звернення українського лідера доповнювали також кадри ударів ЗСУ по позиціях російських окупантів та по російських суднах у Чорному морі. На відео потрапили також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник української військової розвідки Кирило Буданов.

Зеленський звернувся до жителів Криму

Те, що низка інтернет-провайдерів на тимчасово окупованому півострові зазнали зламу, підтвердили російські пропагандисти з посиланням на Олега Крючкова, якого називають радником так званого “голови Криму” Сергія Аксьонова.

"Технічні служби працюють. Найближчим часом усі проблеми будуть усунені", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Цього ж дня стало відомо, що українські хакери з допомогою Служби безпеки України зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ та викачали понад 100 терабайт даних.

Нагадаємо, на початку жовтня спецпризначенці ГУР десантувались на Кримському півострові. Спецоперація була зафіксована на відео.

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