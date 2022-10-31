"Нова сторінка в історії взаємин": Україна та Чехія підписали три меморандуми про співпрацю

Окрім цього, Чехія на державному рівні розробила власний План допомоги Україні - це щорічно понад 20 млн євро впродовж 2023-2025 років.

Сьогодні, 31 жовтня, очільники урядів України та Чеської Республіки підписали в Києві три меморандуми про співпрацю.

Про це повідомив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаль.

За його словами, "Україна й Чехія відкривають нову сторінку в історії взаємин".

Він додав, що під час перших міжурядових консультацій з прем’єром Чехії Петром Фіалою і чеськими колегами, сторони підписали три важливі документи:

Меморандум про співробітництво у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності. Це сприятиме підтримці українського бізнесу і його виходу на європейський ринок.

Меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та Чехії, що поглибить двосторонній діалог між країнами.

Спільну заяву, у якій підтвердили рішучість відновити територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Шмигаль зазначив, що у заяві сторони також закликали міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію і наголосили на необхідності збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги для України.



"Крім того, Чехія готова долучатися до відбудови нашої держави. Зокрема, взяти патронаж над Дніпропетровщиною. Дякую Уряду Чехії й чеському народові за щиру дружбу", - зазначив прем'єр.

Також глава українського уряду повіомив, що Чехія на державному рівні розробила власний План допомоги Україні, що передбачає щорічно надання Україні понад 20 млн євро впродовж 2023-2025 років.

"Військово-технічне співробітництво між нашими державами також набирає обертів. Чеські самохідні гаубиці "Дана", танки, БМП та інша допомога вже сприяють суттєвому посиленню української армії та звільненню українських земель. На цьому не зупиняємося, готуємо агресору багато неприємних сюрпризів. Уряд Чехії підтримав і створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва рф за злочинну війну проти України", - наголосив Шмигаль.

Зазначимо, що візит чеської делегації до Києва в один із найскладніших періодів історії Шмигаль назвав виявом величезної солідарності з Україною.

Читайте також: