Нова стратегія перемоги: Україна планує виграти війну без виснажливих штурмів

Пожежа на московському НПЗ після атаки 16 червня / Архівне фото / © Exilenova+

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Українське військове командування розробило та почало реалізовувати нову комплексну стратегію перемоги, яка базується на точковому знищенні ворожої економіки та логістики замість виснажливих піхотних штурмів. Цей амбітний план передбачає критичне ослаблення військового потенціалу противника через масовані удари по енергетичній інфраструктурі, лініях постачання та ключових заводах із виробництва високотехнологічної зброї.

Про це пише Foreign Policy.

«Стратегічна нейтралізація» ворога

Останніми місяцями підхід Києва до ведення бойових дій зазнав кардинальної трансформації. Замість того, щоб перемелювати сили ціною величезних втрат, як це було під час літнього контрнаступу 2023 року, нова концепція отримала назву «стратегічна нейтралізація» військового потенціалу агресора. Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк пояснює її суть на прикладі Чорноморського флоту РФ: його не знищили до останнього корабля, але успішно вигнали із Севастополя за допомогою морських дронів та перетворили на безпорадну структуру.

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Ця ж модель «функціональної поразки» тепер застосовується і в інших сферах. Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар зазначає, що головна мета полягає у відрізанні доходів військового бюджету РФ, створенні паливної кризи та хірургічному розриві ланцюгів постачання оборонної промисловості. Це має зупинити виробництво високоточної зброї та максимально зберегти життя українських військових.

Удари по НПЗ та новітній арсенал

Окрема увага в новій стратегії приділяється безжальному знищенню російських нафтопереробних заводів, паливних сховищ та трубопроводів. Ситуація для агресора стала настільки критичною, що Росія змушена імпортувати бензин з Індії, а також запровадила сувору заборону на експорт бензину, авіапального, а віднедавна — і дизелю. За даними Financial Times, статистика ударів вражає:

Від початку поточного року Україна завдала 194 удари по російських нафтопереробних заводах.

Цей показник в 11 разів перевищує кількість атак за аналогічний період 2025 року.

Більш ніж у половині регіонів Російської Федерації офіційно оголошено про дефіцит палива, обмеження його продажу або введення нормування для цивільного населення.

Успіх цієї далекобійної кампанії забезпечується розробкою абсолютно нових систем озброєння. Українські сили почали використовувати ударні дрони-камікадзе Hornet, які оснащені штучним інтелектом для ухилення від систем радіоелектронної боротьби. Справжнім проривом стала поява крилатих ракет Flamingo з радіусом дії 1800 миль, які нещодавно серйозно пошкодили найбільший російський НПЗ в Омську — за 1500 миль від лінії фронту. Крім того, українські інженери працюють над створенням дронів, які дозволять розширити фронтову «зону ураження» піхоти з нинішніх 20-25 миль до понад 40 миль.

Ізоляція Криму як ключ до падіння режиму Путіна

Ключовою географічною метою плану є Кримський півострів. Українські військові методично перерізають лінії постачання боєприпасів, палива та продовольства ворожим силам в окупації. За прогнозами одного з бойових офіцерів ЗСУ, повністю відрізати півострів можна буде вже до кінця цього літа. Якщо Крим втратить своє логістичне значення, утримувати позиції на частинах Херсонщини та Запоріжжя росіянам стане вкрай важко.

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Заступниця голови Центру оборонних стратегій Аліна Фролова зазначає, що політичні наслідки деокупації чи повної ізоляції Криму можуть бути руйнівними для кремлівського диктатора. Багато експертів у Києві проводять прямі паралелі між Володимиром Путіним та російським царем Миколою І, чиє 30-річне правління завершилося абсолютним крахом у 1855 році саме через принизливу поразку в Кримській війні.

Попри ці оптимістичні кроки, агресор усе ще володіє величезними ресурсами, зокрема балістичними ракетами та великим людським потенціалом. Проте нова стратегія Києва полягає в тому, щоб продовжувати методично стискати зашморг на шиї російської економіки та логістики, поки система не зламається зсередини.

Нагадаємо, експерт пояснив нову стратегію ЗСУ щодо Криму. Наразі ставка робиться на довготривалі удари ракетами та дронами по окупованому півострову, які мають зробити перебування росіян на півострові нестерпним, пояснив Костянтин Криволап.

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