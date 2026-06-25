Нова стратегія ЗСУ руйнує плани Путіна: в WSJ назвали зброю, яка змінює перебіг війни

ЗСУ на фронті / © Getty Images

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Нова тактика застосування безпілотників середньої та великої дальності дозволила Україні перехопити оперативну ініціативу на полі бою. Масовані удари по військових об’єктах у глибокому тилу РФ ставлять під сумнів заяви Володимира Путіна про непереможність російської армії.

Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, російський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, що просування окупаційних військ зупинити неможливо, а Україна нібито приречена на поразку у війні на виснаження. Втім, реальні дії Сил оборони України повністю спростовують пропагандистські тези Кремля. Західні аналітики констатують, що ударні безпілотні авіаційні комплекси середньої дальності стали уособленням нової стратегічної могутності Києва.

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Як українці знищують російський тил

У західній військовій доктрині системні удари по тиловій інфраструктурі називають «повітряним перехопленням». Цей підхід спрямований на дезорганізацію, затримку та знищення допоміжних функцій, які забезпечують життєздатність передових підрозділів противника на лінії фронту.

Професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії Філліпс О’Брайен чітко окреслив головне завдання такої стратегії.

«Ключова мета нинішніх дій української армії — це розгромити російську армію з тилу. Знищення логістичного забезпечення позбавляє фронтові частини ворога можливості вести активні наступальні дії», — наголошує військовий аналітик.

Для досягнення цієї мети українські далекобійні безпілотники методично атакують російські командні пункти, вузли зв’язку, великі склади боєприпасів, паливно-мастильні бази, логістичні центри, а також місця дислокації резервних сил.

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Крім того, Сили оборони суттєво посилили вогневий тиск на стратегічні військові та енергетичні об’єкти в глибині самої Росії. Такі масштабні атаки ставлять перед військовим керівництвом у Москві серйозні виклики. Кремль змушений оперативно ухвалювати складні рішення щодо перерозподілу дефіцитних систем протиповітряної оборони та визначати, які саме об’єкти на території Росії залишати без прикриття.

Аналітикиня Інституту вивчення війни Катерина Степаненко підтверджує ефективність дій українських військових.

«На лінії фронту в українців тепер більше безпілотників малої дальності, ніж у росіян. Разом із далекобійними ударами це дозволяє досягти оперативного ефекту, якого ми раніше не бачили в такому масштабі за весь час протистояння», — констатує експертка.

Кінцевою метою кампанії Києва залишається повне звільнення всіх тимчасово окупованих територій, включно з Кримом. Водночас важливою проміжною ціллю на цьому шляху є примусова демілітаризація Криму. Наразі Росія використовує півострів як плацдарм для проведення регулярних повітряних атак, тренування новостворених підрозділів та безперебійного постачання південного угруповання своїх військ.

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Останнім часом українські безпілотники та ракетні комплекси завдали серії успішних ударів по ключових автомагістралях, залізничних вузлах та мостах, які забезпечують російську військову логістику. Під ударом опинилася транспортна інфраструктура та системи ППО навколо стратегічно важливої Керченської протоки.

Систематичний тиск на об’єкти Чорноморського флоту РФ уже приніс значні результати — командування держави-агресорки було змушене передислокувати більшу частину своїх бойових кораблів з бухт Севастополя до безпечніших портів на території Росії. Продовження ударів по інших військових позиціях окупантів може змусити Москву відступити ще далі.

Чому масовані атаки стали можливими лише зараз

Журналісти The Wall Street Journal виділяють кілька об’єктивних причин, чому Україні знадобився певний час для розгортання масштабних ударних операцій у тилу ворога.

По-перше, тривалий час Київ мав суттєві обмеження у фінансових ресурсах, які першочергово спрямовувалися на закупівлю засобів ППО та безпілотників безпосередньо для передової. Ситуація змінилася, коли європейські партнери послабили юридичні обмеження, що заважали використанню міжнародної фінансової допомоги для прямого фінансування української оборонної промисловості.

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Наразі Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ виділили понад 111 мільйонів доларів виключно на закупівлю ударних засобів середньої дальності. Завдяки цьому вітчизняні оборонні підприємства налагодили масовий випуск дронів. Також українським інженерам вдалося значно підвищити стійкість безпілотників до впливу російських комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Додаткове вікно можливостей відкрилося після того, як компанія SpaceX обмежила нелегальний доступ російських військових до терміналів Starlink, що суттєво порушило систему оперативного зв’язку окупантів. Крім того, українські підрозділи здобули колосальний практичний досвід проведення складних загальновійськових операцій, що є критично важливим для координації далекобійних ударів.

В Інституті вивчення війни резюмують, що на сьогодні саме Україна володіє стратегічною ініціативою та перевагою в сегменті нанесення повітряних ударів середньої дальності. Це не лише максимізує фінансові та репутаційні витрати Кремля на ведення агресивної війни, але й суттєво послаблює майбутні дипломатичні та переговорні позиції Росії.

Удари по Росії — останні новини

Нагадаємо, зранку 25 червня дрони атакували НПЗ у російській Уфі, яка розташована понад 1500 кілометрів від України. Після вибухів над об’єктом піднявся стовп диму. Місцеві жителі не приховують паніки. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Також, у ніч проти 25 червня дрони знову масовано гатили по Криму. Потужні вибухи зафіксували у Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Ялті та біля Сак. Місцеві жителі повідомили про пожежі. Під ударом опинилися об’єкти енергетики, зокрема Балаклавська та Таврійська ТЕЦ, що спричинило блекаути вздовж узбережжя. Також повідомлялося про вибухи в районі аеродрому «Кача».

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