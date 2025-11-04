Нова система перетину кордону ЄС: в ДПСУ повідомили, кому можуть відмовити у в'їзді

Паспортний контроль на кордоні. / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Повне впровадження нової Системи в'їзду та виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES), яку запускає ЄС, не вплине на перетин кордону України. Втім, деяким громадянам можуть відмовити у в’їзді.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону

Процес впровадження системи, який розпочався 12 жовтня, буде поступовим. Попередньо, у Євросоюзі вирішили, що він триватиме пів року.

"Якихось додаткових документів для перетину кордону ця база даних не передбачає. Звісно, коли ця система запрацює на 100%, або навіть зараз, коли людині пропонуватимуть відсканувати відбитки пальців або зробити зображення обличчя і хтось відмовиться, це також може бути підставою у відмові в'їзду до тієї чи іншої країни", - наголосив представник Держприкордонслужби.

Демченко наголосив, що до системи вноситимуться дані про паспортні документи громадян та інформація про в'їзд та виїзд.

“Також це стосується зняття біометричних даних відбитків пальців, зображення обличчя. Щодо відбитків пальців - це не стосуватиметься дітей до 12 років", - пояснив речник ДПСУ.

За його словами, наразі ускладнення щодо руху громадян і транспорту на українських пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу не спостерігається. Зокрема, на КПП які вже підключено до європейської системи контролю EES.

Нагадаємо, нові правила перетину кордону ЄС запрацювали від 12 жовтня. Нова Система в’їзду/виїзду (EES) замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію. Вона буде стосуватися короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Зауважимо, вже усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, працюють у системі EES.