Нова тактика: в Одесі військкоми хитро виманили чоловіка з квартири і "запакували"

Мешканця квартири виманили за двері, вимкнути рубильник в електричному щитку. Далі його затримали і повели кудись з під'їзду.

В Одесі, ймовірно працівники ТЦК виманили та затримали чоловіка, відключивши світло у його квартирі.

Відповідне відео було опубліковане у місцевих пабліках.

На кадрах камери відеоспостереження видно, як у під'їзді двоє чоловіків у військовій формі та балаклавах підходять до дверей і дзвонять у квартири. Проте їм ніхто не відчиняє. Тоді військкоми не придумали нічого кращого, як вимкнути рубильник в електричному щитку.

Коли мешканець квартири вийшов увімкнути електрику, чоловіки у формі крадькома визирають із-за стіни, а тоді біжать до нього. Далі на кадрах видно, як його, заламавши попід руки, силоміць виводять із під'їзду.