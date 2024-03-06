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Нова тактика: в Одесі військкоми хитро виманили чоловіка з квартири і "запакували"

Нова тактика: в Одесі військкоми хитро виманили чоловіка з квартири і "запакували"

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Мешканця квартири виманили за двері, вимкнути рубильник в електричному щитку. Далі його затримали і повели кудись з під'їзду.

В Одесі, ймовірно працівники ТЦК виманили та затримали чоловіка, відключивши світло у його квартирі.

Відповідне відео було опубліковане у місцевих пабліках.

На кадрах камери відеоспостереження видно, як у під'їзді двоє чоловіків у військовій формі та балаклавах підходять до дверей і дзвонять у квартири. Проте їм ніхто не відчиняє. Тоді військкоми не придумали нічого кращого, як вимкнути рубильник в електричному щитку.

Коли мешканець квартири вийшов увімкнути електрику, чоловіки у формі крадькома визирають із-за стіни, а тоді біжать до нього. Далі на кадрах видно, як його, заламавши попід руки, силоміць виводять із під'їзду.

Нова тактика ТЦК в Одесі: як військкоми хитро виманили чоловіка з квартири

Нова тактика ТЦК в Одесі: як військкоми хитро виманили чоловіка з квартири

Одеський обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент та не підтвердив що чоловіки у формі мають відношення до мобілізаційних заходів.

Раніше у Запоріжжі працівники ТЦК поскаржились, що їм захотіли виколоти очі через повістку.

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