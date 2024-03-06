Нова тактика: в Одесі військкоми хитро виманили чоловіка з квартири і "запакували"

Мешканця квартири виманили за двері, вимкнути рубильник в електричному щитку. Далі його затримали і повели кудись з під'їзду.
В Одесі, ймовірно працівники ТЦК виманили та затримали чоловіка, відключивши світло у його квартирі.
Відповідне відео було опубліковане у місцевих пабліках.
На кадрах камери відеоспостереження видно, як у під'їзді двоє чоловіків у військовій формі та балаклавах підходять до дверей і дзвонять у квартири. Проте їм ніхто не відчиняє. Тоді військкоми не придумали нічого кращого, як вимкнути рубильник в електричному щитку.
Коли мешканець квартири вийшов увімкнути електрику, чоловіки у формі крадькома визирають із-за стіни, а тоді біжать до нього. Далі на кадрах видно, як його, заламавши попід руки, силоміць виводять із під'їзду.
Одеський обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент та не підтвердив що чоловіки у формі мають відношення до мобілізаційних заходів.
Раніше у Запоріжжі працівники ТЦК поскаржились, що їм захотіли виколоти очі через повістку.
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