Нова тактика РФ: чому удари по Україні все частіше стаються вдень

Удар по Одесі 16 квітня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Росія стала атакувати Україну залпами, запускаючи одночасно по кілька десятків дронів та ракети в одну ціль. Крім того, ворог почав запускати «шахеди» вдень.

Про це свідчить нова тактика російської армії, пояснив голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, в ефірі на Radio NV.

Перенесення ударів на денний час

За словами військового цьому є кілька пояснень.

Перш за все, у росіян не вистачає пускових, щоб вони могли працювати безперервно і великими об’ємами робити пуски.

«Все одно після декількох пусків, потрібно проводити певну амортизацію, обстеження, перевірку на ступінь придатності для використання у наступних залпах… Їм потрібна кількість пускових установок, який у них немає», — зазначив голова ради резервістів

Тимочко пояснює, що окупанти також роблять ставку на світлову пору доби, щоб завдати максимальної економічної шкоди (зупинка підприємств і транспорту через тривоги), щоб зірвати будь-яке виробництво. Ще один фактор — намагання створити більше психологічне напруження серед цивільного населення.

Крім того, вдень ворожим коригувальникам легше залишатися непоміченими та відстежувати результативність ударів, тоді як вночі сторонні особи біля об’єктів привертають більше уваги.

Удар по Україні 16 квітня

Загалом удар РФ по Україні 16 квітня забрав життя щонайменше 15 людей.

Зокрема, під ударом опинилися Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші населені пункти.