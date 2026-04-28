Нова тактика РФ: керовані "Шахеди" стали ще ближчими до глибоко тилових міст

РЕБ безсилий?: ворог змінив тактику атак і почав керувати «Шахедами» у прямому ефірі

Реклама

Російські окупанти почали активно використовувати технологію MESH-модемів для керування ударними безпілотниками типу «Шахед» і «Гербера» в режимі реального часу. Це дозволяє ворогові залітали дедалі глибше в тил.

Про це попередив радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ і звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, Сили оборони частіше фіксують прольоти дронів з MESH-модемами все глибше в український тил.

Реклама

«Наразі зона дії керованих „Шахедів“ з півночі сягає Києва, з заходу — Полтави, а з півдня — Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва. Технологія МЕШ дозволяє формувати ланцюжок з БпЛА з радiомодемами, по яких у повітрі передається інформація», — зазначив радник голови Міноборони.

Як працює ворожа технологія

Суть методу полягає у створенні «ланцюжка» з кількох дронів у повітрі. Один або кілька БпЛА виступають як ретранслятори сигналу, передаючи команди від оператора до ударного апарата.

За словами експерта, на території противника на високих точках і щоглах стоять спеціальні антени далекого зв’язку (саме такі ЗСУ раніше знищили в Білорусі). Зв’язок з безпілотником може бути на відстані до 220 кілометрів.

«Але щоб зв’язок був, безпілотник має бути дуже високо, інакше викривлення поверхні Землі не дасть організувати канал зв’язку», — пояснив «Флеш».

Реклама

Бескрестнов навів приклад, коли росіяни вдарили безпосередньо по його будинку.

«У випадку, коли мене намагалися вбити, два реактивні „Шахеди“ кружляли біля мого будинку, ще два були в дорозі за кілька кілометрів від мене. Ті два „Шахеди“, що були в дорозі в момент удару по мені, перебували на висоті 2200 метрів. Дуже простий розрахунок показує, що за такої висоти зв’язок міг бути лише на відстані 200 кілометрів, і якщо виключити Білорусь, то чітко видно єдиний варіант, звідки здійснювалося керування», — пояснив він та опублікував карту, звідки, ймовірно, російські пілоти керують «Шахедами».

«Флеш» пояснив, що такий ланцюжок з БпЛА-посередників для передавання може бути довгим. Проте зі збільшенням кількості ретрансляцій швидкість падає, а затримка зростає. Тому противник застосовує не більше 2–3 ретрансляцій радіосигналу.

Експерт попередив, що на момент удару «Шахеди» намагаються перебувати поруч один від одного, щоб створити сильний радіосигнал, який складніше придушити.

Реклама

Сергій «Флеш» наголошує, що наразі це один з головних викликів для українських Сил оборони. Військові фахівці вже працюють над методами протидії цій технології, проте наявних засобів наразі недостатньо.

«З того боку за цією технологією проти нас працює велика група пілотів і фахівців Алабуги. Самих пілотів налічується близько 40 осіб. У них уже є і досвід, і тактика. Всім очевидно, що РЕБ, який пригнічує супутникову навігацію, не працює, якщо пілот керує БпЛА в ручному режимі за приладами навігації», — підсумував він.

Новини партнерів