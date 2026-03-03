Нова тактика росіян: чим небезпечні модернізовані дрони "Гербера" зі шрапнеллю

Російський дрон Гарбера / Ілюстративне фото / © wikipedia.org

Російські окупаційні війська змінюють тактику використання дешевих безпілотників-приманок. Тепер ворог почав встановлювати на дрони типу «Гербера» смертоносні шрапнельні бойові частини, що значно підвищує рівень небезпеки від цих апаратів.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Чим небезпечні оновлені безпілотники

За інформацією експерта, для модернізації «Гербер» росіяни використовують класичні 15-кілограмові бойові частини від 152-міліметрових артилерійських снарядів. Сам по собі такий безпілотник є дешевим засобом для відвернення уваги протиповітряної оборони і не має власного блоку наведення. Його політ може коригуватися в режимі реального часу пілотом або розвідувальним дроном.

Головна небезпека полягає в тому, що у разі виявлення мобільних вогневих груп або систем ППО, такий апарат може здетонувати прямо в повітрі. Під час вибуху шрапнель накриває значну площу, завдаючи серйозних ушкоджень, особливо неброньованій техніці та живій силі.

Особливу увагу експерт звертає на безпеку цивільного населення. Нерідко грибники чи фермери знаходять збиті або пригнічені засобами РЕБ дрони у лісах та полях, після чого намагаються зробити фото на їхньому тлі. Такі дії завжди були суворо заборонені, а з появою шрапнельних бойових частин стали категоричним табу.

«Навіть збитий дрон — не безпечний дрон. Підходити до них, а тим більше рухати, перевозити та здійснювати інші маніпуляції смертельно небезпечно!», — наголошує експерт.

Нова загроза: FPV-дрони на оптоволокні

Водночас ворог продовжує експериментувати й з іншими технологіями. У Харкові вперше офіційно зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволоконному керуванні. Головна відмінність такого безпілотника полягає у способі передавання сигналу: він іде не через радіоканал, а по тонкому оптоволоконному кабелю, що робить його фактично невразливим для традиційних систем радіоелектронної боротьби.

Попри те, що дальність польоту таких апаратів може сягати 40-50 кілометрів, експерт Defence Express Іван Киричевський закликає містян не панікувати. Бойова частина такого дрона значно слабша за важку ствольну артилерію, з якою Харків масово стикався під час обстрілів у 2022 році. Тож говорити про кардинально новий рівень загрози для міста наразі немає підстав.

Поки що йдеться лише про поодинокий випадок, а не про масове чи системне використання подібних FPV-дронів саме по Харкову. Поява оптоволоконних безпілотників є радше еволюцією ворожої тактики та пошуком нових способів обходу українського захисту, що вимагає впровадження новітніх засобів виявлення, таких як сучасні радари та акустичні сенсори.