Укрaїнa
310
Нова тактика росіян у боях за Покровськ: чому їй важко протидіяти — The Telegraph

Через розмиту лінію фронту у міських кварталах важко визначити, де перебуває противник.

Богдан Скаврон
Бої за Покровськ

Бої за Покровськ / © ТСН

У боях за Покровськ основну загрозу становлять невеликі групи російських диверсантів, які непомітно просочуються в житлові квартали, маскуються під місцевих або українських бійців і поступово руйнують оборону зсередини.

Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на українських військових.

Тактику, яку застосовують російські окупанти, називають «демеханізованою війною». Замість масованих наступів техніки, яку легко знищують FPV-дрони, штурмовики працюють малими групами по кілька осіб.

Розвідувальні дрони РФ виявляють слабкі місця в українській обороні, які виникають через брак військ. Малочисельні ворожі групи для проникнення в місто використовують туман, дощ та непомітний транспорт: велосипеди, цивільні вантажівки чи просто рухаються пішки.

Через розмиту лінію фронту у міських кварталах важко визначити, де перебуває противник. Траплялися випадки, коли ворожий БТР не знищили, поважавши його українським, а українські наземні дрони «Терміти» навпаки ліквідували, сплутавши з російськими.

Ключовою зброєю для протидії просочування ворога стали удари дронами, які завдають 90% усіх втрат ворогові. Саме тому росіяни полюють на операторів дронів, намагаючись знайти їхнє місце дислокації і знищити.

Така тактика, яку застосовують росіяни у Покровську, робить війну набагато виснажливішою: вона не дозволяє ворогові швидко просуватися, але також не існує простих способів її нейтралізувати.

Аналітики Deep State стверджують, що російські війська утримують приблизно половину Покровська. Інша частина міста — розмита «сіра зона», де контроль нестійкий або відсутній.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину міста Покровська на Донеччині.

