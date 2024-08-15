"Нова тема потенційних переговорів – територіальна цілісність РФ": Подоляк зробив гучне припущення

Успіхи ЗСУ у Курській області підіймають моральний дух українців на фронті та у тилу. Натомість настрої росіян очікувано пригнічені.

У світовому інформаційному полі сталися проміжні суттєві зміни. Зокрема "демонстративно притихли" голоси, які критикували підтримку України з боку Заходу, проповідували деескалацію та вимагали негайних переговорів на російських умовах.

Про це заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Радник додав, що зміни лінії фронту [просування ЗСУ у Курській області – ред.], показали, що військова та фінансова допомога західних партнерів України інвестується максимально ефективно.

"Деескалація працює, певний примус до миру діє, противник правильно реагує тільки на застосування грубої сили. Нарешті додано нову, справедливу тему потенційних переговорів – про територіальну цілісність РФ", – зазначив Подоляк.

За його словами, успіхи ЗСУ у Курській області підіймають моральний дух українців – як на фронті, так і в тилу. Натомість настрої росіян очікувано пригнічені.

"Спеціальна операція раптово виявилася для них повноцінною війною, і вони втрачають не лише життя людей, на яких їм байдуже, але й цілі райони з десятками населених пунктів. Ціна війни швидко зростає, залишки репутації зникають…", – зауважив радник голови Офісу президента.

Подоляк підкреслив, що до справедливого миру ще дуже далеко, а втрати Росії на фронті поки що не змінили намірів путінського режиму знищити українську державність і самих українців як націю.

"Але Україна свій черговий хід зробила. Тепер час докластися нашим союзникам", – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують наступальну операцію на території Курської області Росії. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти Курщини.

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