Нова ціль Росії – мобільні вишки: чи будемо зі зв'язком і як "продати" струм оператору

Зв'якок / © ТСН

Реклама

Українські мобільні оператори готуються до нових блекаутів та масово закуповують тисячі генераторів, оскільки ані нові, ані старі акумулятори не витримують довготривалих відключень світла.

Детальніше про ситуацію розповіли кореспонденти ТСН Ігор Бондаренко та Геннадій Шульга.

Цієї зими зв’язок знову під загрозою. Інженери мобільних операторів працюють безперестанку. Щойно зникає електрика, вони виїжджають до базових станцій.

Реклама

«Тут стоять батареї, які живлять наш сайт, вони працюють до 10 годин. І коли світла немає більше 7-8 годин, бажано ставити генератор, щоб зарядити їх і зв’язок був постійним», — пояснює інженер Дмитро Олійник.

Оператори звітують, що досвід минулих блекаутів врахували. За останній рік один з найбільших операторів встановив понад 30 тисяч нових літієвих батарей.

«Це дозволяє нам тримати до 94 відсотків нашої мережі до 10 годин без живлення», — каже директор компанії мобільного зв’язку Михайло Шeлемба.

Але 10 годин — це не 24. Коли відключення тривають довше, акумулятори не встигають зарядитися до наступного блекауту.

Реклама

Мобільні вишки / © ТСН

Вихід один — генератори. Оператори вже замовили нові партії.

«Ми вже дозамовили 3,5 тисячі додаткових дизель-генераторів, тисяча прийде в найближчий місяць, ще 2,5 тисяч до кінця року. Коли буде відсутнє електропостачання понад 10 годин, щоб ми максимально могли тримати мережу», — розповів директор компанії мобільного зв’язку Михайло Шелемба.

Михайло Шелемба / © ТСН

Загалом українським операторам потрібно близько 15 тисяч генераторів. Це колосальні витрати: лише одна година їхньої роботи коштуватиме 4,5 мільйона гривень – і це лише на паливо.

До того ж Росія посилює атаки не лише на енергетику. Вежі та електронні комунікації теж у прицілі терористів. Тому в Україні посилюють вимоги до стабільності зв’язку, хоч нові правила і не афішують.

Реклама

Допомагати з пальним та логістикою зв’язківцям вже будуть військові адміністрації, оскільки персоналу самих операторів на всі станції не вистачить.

«Хоч би ти не заставив акумуляторами, все одно вони не витримають 24 години», — констатує фахівець з електронних комунікацій Анатолій Фроленков.

Окрім стабільності, держава вимагає і якості. На підписі у президента вже лежить закон, який змусить операторів забути про старі показники.

«На сьогодні існують старі показники якості 2 мегабіта за секунду, але контент став важким. Зараз прийнятий новий закон, і Мінцифри обіцяє змінити критерії якості — 20 або 50 мегабіт. Це одразу буде поштовх до мобільних операторів дуже швидко переобладнати свої мережі», — зазначає Олександр Федієнко, голова профільного підкомітету ВРУ.

Реклама

Мобільна вишка / © ТСН

Але головна новина — долучитися до підтримки зв’язку зможе кожен. У Мінцифрі анонсували нову програму: українцям пропонують заживлювати базові станції мобільних операторів своїми генераторами за гроші.

За це можна заробити від 110-ти до 140-ка гривень за годину.

Водночас українцям нагадують і прості правила «гігієни» зв’язку під час блекаутів: не завантажувати великі файли та, за можливості, користуватися домашнім інтернетом. Це знизить навантаження на мережу, і зв’язок залишатиметься довше.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Секрет стабільного зв’язку: як працюють мобільні оператори в блекаут

Реклама

Нагадаємо, через регулярні відключення світла українці дедалі частіше використовують генератори для живлення домівок та бізнесів. У ДСНС нагадують про ключові правила безпечної експлуатації: встановлювати генератор лише на вулиці на відстані не менше ніж 6 метрів від вікон і дверей, захищати його від опадів, не заправляти під час роботи чи одразу після зупинки, робити перерви щонайменше 30 хвилин після кожних 5 годин роботи та обмежувати доступ дітей і тварин.