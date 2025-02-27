Нова угода про корисні копалини: що Україна виграла та які питання залишаються відкритими

Уряд України має намір схвалити угоду зі США про спільну розробку українських мінеральних ресурсів після складного етапу переговорів. Очікується, що документ буде підписаний 28 лютого під час зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Про це пише The Economist.

Домовленість є рамковим документом і першим етапом у двоетапному процесі врегулювання. Багато деталей ще потребують узгодження в майбутніх переговорах. Водночас Києву вдалося уникнути найбільш жорстких початкових вимог США щодо видобутку ресурсів. Тепер угода більше нагадує партнерський інвестиційний проєкт, а не "компенсацію" в 500 мільярдів доларів, яку спочатку вимагав Трамп. Для порівняння: незалежні оцінки загального обсягу військової та фінансової допомоги США Україні становлять близько 120 мільярдів доларів.

З тексту документу вилучено найбільш суперечливі вимоги США, які, за словами офіційних осіб, раніше супроводжувалися значним тиском. В окремих випадках Києву давали лише годину, а іноді — всього шість хвилин на ухвалення рішення. Тепер угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відновлення України, до якого надходитиме 50% доходів від майбутніх державних проєктів у сфері корисних копалин, вуглеводнів, нафти, газу та інфраструктури, зокрема терміналів та портів СПГ. Важливий нюанс — поточні великі нафтогазові проєкти, які вже наповнюють український бюджет, не включені до цього фонду.

Також у фінальній версії немає згадок про початкову вимогу США у 500 мільярдів доларів. Відмовилися і від пункту про повний контроль американської сторони над фондом — тепер його управління буде пропорційним вкладеним коштам. Скасовано й положення, яке вимагало від України вдвічі перевищувати американські інвестиції, що Зеленський називав "боргом десяти поколінь".

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Однак залишаються відкриті питання, зокрема про рівень контролю США над фондом і механізм управління. Один із пунктів документу вказує, що Америка матиме "максимальну допустиму" частку контролю відповідно до свого законодавства. Це може суперечити іншому положенню про пропорційність внесків, що створює потенційні ризики у майбутніх переговорах.

Пізніше, на більш детальному етапі переговорів, мають бути визначені питання контролю над фондом та гарантій безпеки, які Володимир Зеленський прагнув отримати ще у вересні як компенсацію за надання прав на українські мінеральні ресурси. Наразі рамкова угода лише згадує про "захист взаємних інвестицій", однак у її преамбулі міститься ширше формулювання про "архітектуру угод" і підтримку України в отриманні гарантій безпеки. За словами джерела, обізнаного з перебігом переговорів, президент Зеленський не планує підписувати подальшу, більш детальну угоду, якщо вона не міститиме чітких зобов’язань у сфері безпеки.

Поточний рамковий документ не потребує ратифікації Верховною Радою, проте майбутня угода, яка передбачатиме конкретні зобов’язання, вимагатиме схвалення парламенту.

Після двох тижнів активного тиску з боку представників адміністрації Трампа Україна змогла уникнути найгірших сценаріїв. Результатом переговорів стало угода, яка наразі виглядає розмитою та суто концептуальною. Точний обсяг українських корисних копалин невідомий, оскільки останні комплексні оцінки запасів із використанням сучасних методів розвідки не проводилися. Більшість родовищ розташовані на значній глибині або містять ресурси у недостатньо високих концентраціях для рентабельного видобутку. Близько 40% металевих ресурсів знаходяться на територіях, тимчасово окупованих Росією.

Угода також не містить конкретики щодо будівництва переробних підприємств, які є ключовими для створення доданої вартості. Попри всі ці невизначеності, Україні вдалося досягти певного результату: вона надала Трампу можливість оголосити про дипломатичну перемогу, водночас відійшла від гострої кризи та виграла додатковий час для подальших переговорів. В умовах, у яких зараз опинилася Україна, це має велике значення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США завершили роботу над угодою про фонд відбудови, але остаточне рішення залежить від наданих гарантій безпеки, а також, що передбачає угода про корисні копалини та чи захистить це від російської агресії.

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