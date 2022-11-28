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Нова українська ініціатива Grain from Ukraine вже акумулювала 180 млн доларів - Зеленський

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Нова українська ініціатива Grain from Ukraine вже акумулювала 180 млн доларів - Зеленський

Фото: Офіс президента України

Це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив, каже президент.

Обсяг акумульованих коштів для української ініціативи Grain from Ukraine (“Зерно з України") зростає і вже становить понад 180 мільйонів доларів.

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення.

За його словами, це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив і згодом стане ще більшою.

"Про фінансовий, технічний чи логістичний внесок до ініціативи Grain From Ukraine вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Європейський Союз – дуже вагома участь. Плюс Республіка Корея. Японія – з перших днів. А ще – НАТО і, звичайно, ООН. Я дякую всім, хто бере участь", - сказав Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто допомагає Україні реалізовувати формулу миру.

"Впевнений, її можна реалізувати повністю – усі пункти так само, як і пункт щодо продовольчої безпеки", - зазначив він.

Звернення Володимира Зеленського за 28 листопада

Звернення Володимира Зеленського за 28 листопада

Ініціатива Grain from Ukraine (“Зерно з України")

26 листопада, коли в Україні поминають жертв голодоморів, Україна офіційно оголосила про старт нової гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine (“Зерно з України"). Президент Володимир Зеленський тоді зазначив, що Україна готує до відправлення за кордон до 60 кораблів. Глава держави наголосив, що ця ініціатива має більшу мету, ніж допомога тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи. 

До слова, 21 листопада у межах "зернової" угоди дозволу на заходження до портів України очікували 76 суден. З українських портів вийшли тільки три судна з понад 90 тисяч тонн зерна та іншого продовольства.

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Дата публікації
Перегляди
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