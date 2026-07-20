Нова українська ракета?: розробник Fire Point опублікував ефектне відео запуску

Політ неназваної ракети Fire Point / © скриншот з відео

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Головний конструктор, співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував відео польоту української ракети. Він не вказав назву виробу, однак не виключено зв’язок із новітньою вітчизняною балістикою.

Відповідне відео Штілерман виклав у Мережі 20 липня.

Співвласник Fire Point не уточнив, яку саме ракету зафіксували на оприлюднених кадрах. Водночас варто звернути увагу, що у квітні 2026 року на оборонній виставці в польському Жешуві вперше показали макет української балістичної ракети FP-9.

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Заявлена дальність ураження цієї ракети становить 855 км, а маса бойової частини — 800 кг. FP-9 має довжину близько 9,5 м та діаметр 1,1 м. За своїми габаритами вона перевищує російську балістичну ракету 9М723, яку використовують у складі комплексу «Іскандер».

Дата публікації 11:37, 20.07.26 Кількість переглядів 12 Співвласник Fire Point показав відео запуску нової української ракети

Нагадаємо, раніше в липні Штілерман заявив, що в Україні вже цієї осені планують провести перші бойові випробування власної балістичної ракети по цілях на території Росії. За його словами, проєкт перебуває на етапі тестування двигуна та перевірки керованості, після чого почнуться льотні випробування.

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