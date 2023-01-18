Нова військова допомога США та сигнал Путіну від Британії: головні новини ночі 18 січня 2023 року

Головні новини ночі 18 січня 2023 року:

"Можливо наприкінці тижня": у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні Читати далі –>

В МЗС Британії заявили про чіткий сигнал Путіну своїм рішенням надати Україні танки та іншу зброю Читати далі –>

У Китаї покладають великі надії на візит держсекретаря США Читати далі –>

Допомога для України не припиниться доки буде війна – прем’єр Нідерландів Читати далі –>

Напад РФ на Україну погіршив відносини між релігійними громадами — ООН Читати далі –>

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