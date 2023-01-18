Нова військова допомога США та сигнал Путіну від Британії: головні новини ночі 18 січня 2023 року

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Головні новини ночі 18 січня 2023 року:
- "Можливо наприкінці тижня": у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні Читати далі –>
- В МЗС Британії заявили про чіткий сигнал Путіну своїм рішенням надати Україні танки та іншу зброю Читати далі –>
- У Китаї покладають великі надії на візит держсекретаря США Читати далі –>
- Допомога для України не припиниться доки буде війна – прем’єр Нідерландів Читати далі –>
- Напад РФ на Україну погіршив відносини між релігійними громадами — ООН Читати далі –>
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