Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нова військова допомога США та сигнал Путіну від Британії: головні новини ночі 18 січня 2023 року

Дата публікації
Перегляди
972
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нова військова допомога США та сигнал Путіну від Британії: головні новини ночі 18 січня 2023 року

Фото: Facebook.com/ukr.embassy.usa

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 18 січня 2023 року:

  • "Можливо наприкінці тижня": у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні Читати далі –>
  • В МЗС Британії заявили про чіткий сигнал Путіну своїм рішенням надати Україні танки та іншу зброю Читати далі –>
  • У Китаї покладають великі надії на візит держсекретаря США Читати далі –>
  • Допомога для України не припиниться доки буде війна – прем’єр Нідерландів Читати далі –>
  • Напад РФ на Україну погіршив відносини між релігійними громадами — ООН Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
972
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація