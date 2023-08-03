Нова воєнна марка від “Укрпошти”: Смілянський оголосив дату продажу і заінтригував

Придбати нову марку "Винищувачі зла", присвячену бойовим літакам F-16, можна буде від п'ятниці, 4 серпня.

У четвер, 3 серпня, керівник “Укрпошти” Ігор Смілянський оголосив, що нова марка “Винищувачі зла” надійде у продаж уже завтра.

Про це він повідомив у короткому відео в своєму Telegram-каналі.

На опублікованих кадрах директор українського поштового оператора тримає тертку із зображенням винищувачів F-16, а на столі перед ним лежить перець чилі. В іншій же руці Смілянський тримає склянку з якимось коктейлем.

“Вже завтра запускаємо нову марку. Розповімо і про F-16, і про тематичний коктейль, і про тертку”, – написав Смілянський.

Раніше в “Укрпошті” оголосили передзамовлення нової марки “Винищувачі зла”, яку випускають на честь бойових літаків-винищувачів F-16.

“Автор поштового випуску “Винищувачі зла” Максим Паленко на малюнку метафорично зобразив, як українська армія нищить московський Кремль – символ “Імперії зла”, перетираючи його на винищувальній тертушці. На конверті лицар у шоломі-тризубі уособлює благородність, силу та честь українського воїнства, яке боронить рідну землю”, - йдеться у повідомленні "Укрпошти”.

"Укрпошта" запускає в продаж нову марку "Винищувачі зла" / Фото: Укрпошта

У комплекті цього випуску - марковий аркуш, художній конверт і листівка. Вартість 172 грн, а тираж 600 тисяч примірників. 16 грн з кожної поштової марки піде на благодійний донат для поповнення колекції безпілотників в Збройні сили України.

Нагадаємо, легендарна поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" в Італії – гран-прі або ж "філателістичний Оскар".

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