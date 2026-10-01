Нова загроза, гірша за реактивні шахеди: Стерненко закликав готуватися до зміни тактики РФ / © ТСН

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Перехоплювачі реактивних дронів — це лише тимчасове рішення, а вже наступного року загроза з боку РФ зміниться. Ворог готується до масованого застосування малогабаритних крилатих ракет, проти яких потрібні зовсім інші засоби оборони.

Про це заявив український волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

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«Зараз від влади лунає багато заяв про роботу над протидією реактивним Шахедам. Перехоплювачі „реактивів“ почали розробляти більше року тому, серійні вироби будуть цього року, але це буде тимчасове рішення, яке дасть нам виграти небагато часу. Вже зараз слід кинути усі сили на протидію іншій загрозі, котра наступного року затьмарить усе, що зараз роблять реактивні дрони», — похмуро попередив Стерненко.

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За його словами, йдеться про малогабаритні крилаті ракети на кшталт «Бандеролі» або «Дань-Т», які значно небезпечніші за «Шахеди» і мають більшу швидкість.

«Противник їх вже масштабує. Будуть тисячі застосувань. Проти них потрібні інші рішення», — закликає волонтер.

Що може допомогти проти «Бандеролей»

Для ефективного перехоплення таких ракет Стерненко пропонує зосередитися на двох напрямках:

Зенітні керовані ракети малого та ближнього радіуса дії.

За словами Стерненка, для українського власного виробництва критично бракує компонентів — зокрема головок самонаведення та реактивних двигунів, які є у партнерів і потребують масштабування.

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«Наразі невідомо, чи ми як держава працюємо з партнерами в цьому напрямку. Принаймні, не бачив публічних заяв», — визнав волонтер.

Залучення малої реактивної та навчальної авіації. На думку волонтера, для знищення подібних ракет не обов’язково використовувати дорогі сучасні винищувачі. На світовому ринку є дешевші та доступніші рішення, які можна швидко імплементувати.

«Проблеми слід розвʼязувати до їхнього виникнення та масштабування ворогом. Їх слід предбачати. Але чи може бути наша система управління ефективною, якщо вона кожні кілька місяців стикається з новими внутрішніми потрясіннями?», — підсумував Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що президент Зеленський показав запуск першої української тактичної балістики FP-7.

Раніше ми писали, що Росія накопичує дрони та ракети, щоб мати змогу розпочати посилені обстріли України пізньої осені та взимку.

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Також ми писали, що РФ могла накопичити близько 10 тисяч поршневих «Шахедів» і продовжує виробляти до 2000 таких дронів на місяць.

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