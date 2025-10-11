Нова загроза для опалювального сезону: як Україна захищатиме газ та світло взимку

Блекаут

Росія змінила тактику обстрілів української енергетики і напередодні опалювального сезону почала цілеспрямовано бити не лише по електричних, а й по газових об’єктах. У Міністерстві енергетики запевнили, що роблять усе можливе для стабільного проходження зими та вже звернулися по допомогу до партнерів з G7.

Про це розповів заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Якщо раніше окупанти били переважно по об’єктах електроенергетики, то протягом останнього місяця фіксуються спроби завдати шкоди і газовій інфраструктурі.

Цю інформацію підтверджують і військові експерти. За словами фахівця з РЕБ Анатолія Храпчинського, Росія перейшла до точкових атак, використовуючи модернізовану за допомогою Ірану, Китаю та КНДР зброю. Це дозволяє ворогу точніше вражати об’єкти по всій країні.

Заступник міністра запевнив, що український уряд постійно відстежує нові виклики та ухвалює відповідні рішення для захисту енергосистеми.

«Уряд постійно збирається для того, щоб реагувати на ці виклики, ухвалюються певні рішення, і ми сподіваємось та робимо все, щоб українці були зимою і з газом, і зі світлом», — наголосив Артем Некрасов.

Для успішного проходження зими Україна активно працює з міжнародними союзниками. За словами Некрасова, після зустрічей з партнерами з G7 українська сторона передала перелік ключових потреб:

Посилення ППО — це головний напрямок для захисту об’єктів.

Спільне фінансування для закупівлі газу.

Надання обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів.

Посадовець висловив сподівання, що завдяки допомозі союзників та злагодженій роботі всередині країни опалювальний сезон 2025–2026 років вдасться пройти так само, як і попередній.

Нагадаємо, експерт з енергетики Андрій Закревський спрогнозував, що цієї зими Росія може завдати до 40 масованих ударів по енергосистемі України.

За його словами, окупанти змінили тактику і тепер завдаватимуть точкових масованих ударів по 1–3 об’єктах інфраструктури з періодичністю раз на 3–4 дні. Експерт попередив, що через такий підхід під загрозою може опинитися будь-який район країни.