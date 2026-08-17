Нова загроза для тилу РФ: Україна знайшла спосіб бити FPV-дронами на великі відстані

FPV-дрон

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Українські військові знайшли ефективний спосіб суттєво збільшити дальність застосування дешевих FPV-дронів для знищення російської логістики. Для цього ЗСУ почали використовувати повітряні кулі (аеростати), які доправляють дрони-камікадзе, оснащені компактними супутниковими терміналами Starlink Mini, на десятки та сотні кілометрів углиб окупованих територій.

Про нову тактику повідомили самі російські військові пропагандисти, заявивши про атак українських FPV-дронів на логістичні машини РФ уздовж траси на Мелітополь у Запорізькій області. Цей підхід став несподіванкою для окупантів, оскільки FPV-дрони зазвичай використовують у безпосередній близькості до лінії зіткнення, пише Forbes.

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Як працює схема «аеростат + Starlink Mini + FPV»

Завдяки новій схемі ЗСУ розв’язали дві головні проблеми легких FPV-безпілотників — обмежений заряд акумулятора та малий радіус дії радіосигналу:

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Доставка без витрат батареї: Повітряна куля рухається за вітром у бік цілі на великій висоті, несучи на собі дрон. Це дозволяє зберегти 100% заряду акумулятора FPV безпосередньо для пошуку та атаки ворожої техніки.

Неуразливість до стандартного РЕБ: Звичайне радіокерування на такій відстані не працює, тому дрони оснащують терміналами Starlink Mini. Вони забезпечують високошвидкісний зв’язок із мінімальною затримкою. Російські системи РЕБ, встановлені на вантажівках, розраховані на глушіння стандартних частот і безсилі проти супутникового сигналу.

Скритність: Аеростат рухається беззвучно, не має теплового сліду від двигуна і його важко помітити візуально або виявити радарами до моменту, коли дрон відокремиться від кулі.

Економічний прорив у війні на виснаження

Останніми місяцями Україна активно нищила логістичні колони РФ на півдні (зокрема на трасах між Маріуполем та Мелітополем) за допомогою середніх безпілотників літакового типу Hornet з елементами штучного інтелекту. Однак складність їхнього виробництва та висока вартість обмежували масштаби кампанії.

Застосування FPV-дронів на повітряних кулях вирішує цю проблему. Навіть із урахуванням вартості термінала Starlink Mini та аеростата, така система коштує в рази дешевше за будь-який спеціалізований ударний БПЛА. Висока маневреність FPV дозволяє операторам цілити в найбільш уразливі місця вантажівок — наприклад, у паливні баки, гарантовано знищуючи ціль мінімальним зарядом вибухівки.

Аналітики зазначають, що ця тактика відображає головний тренд війни: поєднання найстаріших авіаційних концепцій із найсучаснішими цивільними технологіями створює смертоносну та дешеву зброю, здатну паралізувати тилову логістику ворога.

Раніше ми писали про те, що дрони ЗСУ обвалили нафтові доходи російського диктатора Путіна.

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