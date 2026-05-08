Нова загроза для України: балтійський флот РФ поповнився черговим носієм "Калібрів"

Російський носій «Калібрів» — корабель «Каракурт» / © Укрінформ

У місті Балтійську Калінінградській області РФ 8 травня 2026 року відбулася церемонія введення до складу Балтійського флоту малого ракетного корабля (МРК) «Буря» проєкту 22800 (шифр «Каракурт»).

Про це повідомив канал Центру аналізу стратегій та технологій.

Корабель був побудований АТ Ленінградський суднобудівний завод «Пелла» в Отрадному (Ленінградська область) і став четвертим МРК проєкту 22800, переданим ВМФ цим підприємством та восьмим кораблем цього типу, введеним у стрій.

Усього для флоту РФ на п’яти різних підприємствах розпочали будівництво серії з 16 кораблів проєкту 22800. Відомо, що МРК проєкту 22800 був спроєктований АТ Центральне морське конструкторське бюро «Алмаз» і мав замінити в будівництві для ВМФ Росії МРК проєкту 21631 (шифр «Буян-М»).

На практиці серія проєкту 22800 давно перетворилася на довгобуд — спущені на воду корпуси роками простоюють в очікуванні двигунів.

Справа в тому, що ці кораблі оснащаються дизельними двигунами М507Д-1, виробництво яких стикається із труднощами. Проблемою є складна і дорога конструкція, яка призводить до високої ймовірності відмов.

Сам МРК «Буря» був закладений ще 24 грудня 2016 року і спущений на воду 23 жовтня 2018 року. Однак на заводські ходові випробування на Балтиці корабель передали лише у жовтні 2022 року. Випробування та доведення корабля затягнулися ще на три з половиною роки, і в результаті «Буря» лише тепер був введений до складу ВМФ РФ.

Що відомо про «Каракурт»

Малі ракетні кораблі проєкту 22800 «Каракурт» — це багатоцільові ракетно-артилерійські кораблі 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням прибережної морської зони (за іншою класифікацією — це малі корвети). Довжина корабля становить 67 м, а водотоннажність корабля (стандартна) — 800 тонн. До складу екіпажу входить 39 осіб.

Основою ударного ракетного озброєння виступають ракети сімейства «Калібр-НК». Вісім комірок універсального корабельного стрільбового комплексу (УКСК) 3С14

