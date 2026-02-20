Російські диверсанти

Підготовка спецслужбами РФ мережі професійних кілерів для диверсій та вбивств стає новим викликом як для нашої держави, так і сусідніх країн, зокрема Молдови.

На цьому наголосив військовий експерт Іван Тимочко в коментарі телеканалу «Київ 24».

За його словами, ворог уже не вербує для своїх диверсій лише тих людей, які мають свої «ідеологічні» переконання чи матеріальну зацікавленість, як це було раніше, коли до підпалів автомобілів чи підривів у держустановах залучали осіб з наркотичною чи ігровою залежністю.

«Ми бачимо, що противник централізовано вибирає на кілерів тих, хто, скажімо, здобуває відповідний фах. Ми бачимо, що формують зі спеціалістів мережу, це доволі серйозний виклик», — зазначив Тимочко.

Експерт припустив, що до формування мережі кілерів причетні обидві російські спецслужби — ФСБ та ГРУ. При цьому росіяни не шкодують грошей, адже через високий авторитет українських спецслужб за кордоном злочинці бояться ризикувати, тому ставки за виконання замовлень зростають.

Іван Тимочко пояснив, чому особливу увагу російські спецслужби приділяють Молдові. За його словами, через замахи та диверсії РФ намагається одночасно вдарити по Україні, а також показати нашій країні-сусідці, яка так само прогне вступити в ЄС, нібито повністю контролює ситуацію у цій державі.

Нагадаємо, українські правоохоронці знешкодили агентурно-бойову групу агресорки Росії, яка готувала замовні резонансні вбивства в Україні. Масштабна спецоперація отримала назву «Енігма 2.0». В Україні було затримано сім осіб, а в Молдові − трьох, зокрема організатора мережі та двох його спільників.