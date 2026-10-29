Нова загроза для України та Європи: "Флеш" розкрив, що готує Росія із супутниками "Рассвет"

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Росія може використати супутникову мережу «Рассвет» для онлайн-керування ракетами та ударними безпілотниками типу «Шахед» над усією територією України. Для цього Москві потрібно розгорнути угруповання приблизно з 200–250 супутників, які забезпечать необхідне покриття.

Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш», якого цитують «Новини.LIVE».

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За словами Бескрестнова, російський супутниковий проєкт може стати новим серйозним викликом для української оборони. Він попередив, що Росія здатна досить швидко просунутися в його реалізації, тому вже зараз привертає увагу до потенційної загрози.

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Наразі, за оцінкою радника президента, Росія має близько 40 супутників цієї мережі. Попри проблеми з їхньою роботою, вони вже забезпечують окремі часові вікна покриття над Україною — приблизно на 40 хвилин або годину.

Поки що такі проміжки обмежують практичне використання мережі для керування ударними безпілотниками. Щоб скористатися супутниковим зв’язком під час атаки, російським військовим доводиться планувати маршрут і час польоту «Шахеда» так, аби він перебував у зоні покриття в потрібний момент.

«„Рассвет“ — це наш наступний виклик. Ми розуміємо, про що йдеться. Я б’ю на сполох, як можу, тому що Росія може запустити цей проєкт дуже швидко», — наголосив Бескрестнов.

Скільки супутників треба запустити Росії

Для повноцінного використання мережі у військових цілях Росії необхідно значно збільшити кількість супутників. Бескрестнов оцінює потребу приблизно у 200–250 апаратів, які забезпечать покриття всієї території України.

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За його словами, йдеться саме про кількість супутників, необхідну для забезпечення покриття, без урахування інших технічних аспектів проєкту, зокрема можливостей запуску нових апаратів.

Розгортання такої мережі потенційно дозволило б російським військовим керувати ракетами й ударними безпілотниками в режимі реального часу далеко за межами нинішніх часових вікон супутникового зв’язку. Крім того, система могла б забезпечувати навігацію для цих засобів ураження.

Загроза для Європи та США

Бескрестнов наголошує, що наслідки появи такої системи можуть виходити далеко за межі України. На його думку, міжнародна спільнота має розглядати «Рассвет» як потенційну загрозу також для європейських країн і США.

Зокрема, він пов’язує розвиток супутникового керування з ризиками для безпеки на тлі повідомлень про невідомі безпілотники, які час від часу помічають над різними районами Європи.

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Радник президента застеріг, що нова система керування може розширити можливості використання таких дронів. Тому, на його переконання, проблему необхідно обговорювати на міжнародному рівні ще до того, як Росія завершить розгортання супутникового угруповання.

Нагадаємо, у відповідь на розгортання Росією супутникової мережі зв’язку «Рассвет», яку компанія «Бюро-1440» створює для забезпечення військових потреб, в Україні висловили ідею фізичного знищення таких супутників. Хоча це технічно можливо, більш перспективними напрямами протидії можуть стати засоби радіоелектронної боротьби та удари по наземній інфраструктурі цієї космічної системи.

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