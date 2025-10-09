Залишитися без газу та опалення: нардепка попередила про нову загрозу для України

Нова загроза опалювального сезону / © Pixabay

Цієї зими Україна може зіткнутися із проблемами не лише з електропостачанням, але й із забезпеченням газом та опаленням.

Про це заявила народна депутатка від фракції «Голос» та членкиня парламентського Комітету з питань енергетики Інна Совсун в ефірі «Свобода Live».

Депутатка попередила, що на відміну від попередніх років, Росія змінила тактику і розпочала цілеспрямовані обстріли об’єктів газовидобутку, що створює додаткові та серйозні ризики для проходження опалювального сезону.

Інна Совсун наголосила, що хоча країна має певні запаси газу в сховищах, зниження видобутку через атаки ворога створює якісно нову проблему, якої українці не мали протягом попередніх зим.

«У нас може бути питання і по газу, і, відповідно, по опаленню так само. Це не буде одномоментно, але проблема з тим, що росіяни почали обстрілювати видобуток, є. І вона серйозніша, ніж ми собі можемо уявити», — підкреслила народна обраниця.

Особливу тривогу викликає відсутність належного захисту на об’єктах видобутку. На відміну від електроенергетичної галузі, де вдалося частково захистити ключову інфраструктуру, газовидобуток залишився практично без прикриття.

Совсун звернула увагу на те, що основні потужності видобутку зосереджені в Харківській області, яка розташована дуже близько до лінії фронту.

«Фактично у нас видобуток залишився неприкритий, що особливо дивно, зважаючи на географічне розташування», — зауважила членкиня енергетичного комітету ВРУ.

Цілеспрямовані удари по видобувній інфраструктурі, за її словами, вимагають негайної уваги та перегляду стратегії захисту енергетичного сектора країни.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прогнозує важку зиму через відключення газу, адже Росія цілеспрямовано атакує як енергетичну, так і газову інфраструктуру України. У такому випадку для жителів громади мають запрацювати пункти обігріву.