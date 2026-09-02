Нова загроза від Кремля: що стоїть за атаками РФ і вдень, і вночі - ISW про підступний задум

Атака на Київ 1 вересня. / © Associated Press

Реклама

Агресор Росія перейшла до нової тактики — тепер б’є по Україні безперервно. Росіяни хочуть завдати максимальної шкоди для цивільного населення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Аналітики наголошують, що російські військові застосовують реактивні дрони, які важче перехопити, замість повільніших та менш ефективних. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у липні 2026-го окупанти запустили в п’ять разів більше реактивних БпЛА порівняно з червнем, а також понад 2800 — у серпні.

Реклама

Рівень перехоплення Україною стандартних поршневих безпілотників становить від 90% до 95%. Втім, рівень перехоплення реактивних БпЛА нижчий і становить близько 60%.

В ISW зауважують, що Росія почала активізувати використання реактивних дронів наприкінці квітня 2026-го як відповідь на високий рівень перехоплення ПС ЗСУ поршневих БпЛА. Водночас у серпні ворог збільшив частку реактивних безпілотників приблизно до 56%, незважаючи на зменшення загальної кількості далекобійних безпілотників, запущених проти України.

«У квітні 2026-го Росія використала 6583 далекобійні безпілотники, а в серпні, коли агресор надав пріоритет виробництву реактивних „Гераней-4“ та „Гераней-5“, було використано лише 4943 таких безпілотників», — йдеться у звіті.

Нова тактика РФ

Американські аналітики зауважують, що росіяни нещодавно перейшли на нову тактику, завдаючи безперервних ударів по українських містах протягом дня, а також вночі. Попередні атаки Росії були зосереджені переважно ввечері, тоді як великих залпів безпілотників протягом дня не було.

Реклама

«Примітно, що Росія не значно збільшує загальну кількість повітряних цілей у межах нових денних ударів, але використовує порівнянну кількість машин протягом дня», — йдеться у звіті.

Зазначається, що від 27 серпня РФ здійснює безперервні хвилі ударів БпЛА вдень та вночі, зокрема по Києву. Від кінця літа 2026-го російські пакети ударів все частіше спрямовані на торгові центри, продовольчі склади та інші приватні цивільні об’єкти.

«Постійне застосування Росією цієї тактики, ймовірно, спрямоване на збільшення втрат і шкоди серед цивільного населення, а також на те, щоб змусити українців частіше ховатися в укриттях. Це може суттєво порушувати повсякденне життя та економічну активність і, зрештою, мати на меті деморалізацію українського суспільства», — наголосили аналітики ISW.

Нагадаємо, армія Росії почала частіше застосовувати реактивні дрони під час атак на Київ. Ворог прагне виснажити українську ППО та цивільне населення, завдаючи тривалих ударів. Аналітики The Wall Street Journal наголошують, що Москва мучить Київ, перейшовши до цілодобових атак по місту.

Реклама

Водночас очільник ОП Кирило Буданов наголошує, що Кремль планує тероризувати Київ щонайменше до виборів до Держдуми, які відбудуться 18–20 вересня. За його словами, РФ намагається створити потрібну для росіян картинку, використовуючи для цього терор проти України.

Новини партнерів

Новини партнерів