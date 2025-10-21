ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
321
1 хв

Нова загроза від російських FPV-дронів: літатимуть на далекі відстані вже найближчими місяцями

Ворожі дрони вже за 3–6 місяців зможуть долати 100 км і досягати великих міст із віддалених майданчиків, у тому числі з території Білорусі.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Києву треба посилювати ППО, оскільки російські FPV-дрони вже найближчими місяцями літатимуть на 100км.

Про це заявив начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ «Хартія» Ігор Райков, коментуючи нову про загрозу в етері Новини Live.

Ігор Райков закликав посилити протиповітряну оборону столиці:

«Я впевнений, що всім варто побачити те відео з Краматорська, де дрон на оптоволокні літає вулицями. Сьогодні це випадковість, а за три місяці це може стати нормою», — наголосив військовий.

Райков попередив, що дрони майбутнього вже за 3–6 місяців зможуть долати 100 км і досягати великих міст із віддалених майданчиків, у тому числі з території Білорусі.

«Києву потрібно нарощувати сили ППО і прагнути збивати хоча б 50% тих „Шахедів“, які зараз летять на місто», — підсумував начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ «Хартія».

Раніше повідомлялось, що росіяни розвивають новий підхід до дронів. Відомо, що ці безпілотники дозволяють вести розвідку на дуже низьких висотах та досить точно виявляти цілі.

321
