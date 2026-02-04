ТСН у соціальних мережах

Нова загроза з неба: як Росія посилює удари по українському тилу

Олена Капнік
Робота ППО.

Робота ППО. / © Getty Images

Російські війська почали використовувати безпілотники Gerbera як «матеріальні кораблі» для доставлення ударних або розвідувальних безпілотників глибше в тил України

Про це йдеться в останньому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву радника Міноборони з питань оборонних технологій, експерт з БпЛА Сергія «Флеша» Бескрестнова про те, що, ймовірно, росіяни вперше в Україні, використали дрон Gerbera як материнський корабель для доставлення БпЛА з оглядом від першої особи (FPV). З його слів, українські війська не змогли знайти оригінальний FPV-БпЛАк, тому неясно, чи був FPV-безпілотник ударним чи розвідувальним.

Тим часом один російський мілблогер стверджував, що Gerbera може пролітати від 300 км до 600 км. Зазначається, що загарбники застосовували інші безпілотники, такі як FPV-безпілотники «Молнія», як материнські кораблі, зокрема для здійснення ударів по місту Запоріжжя на початку жовтня 2025-го. «Молнія» має значно меншу дальність польоту, ніж Gerbera.

Російські війська намагаються використати велику дальність польоту Gerbera, щоб розгортати менші FPV-дрони далі в тил. Окупанти значно частіше використовують материнські дрони для проведення розвідки, що дозволяє завдавати точних ударів по полігонах ЗСУ, системах ППО, ракетних установках, концентраціях живої сили та рухомих цілях в українському тилу.

Американські фахівці зауважують, що Gerbera дозволять військам РФ розгортати розвідувальні дрони ще глибше в українському тилу, збільшуючи кількість цінних та складних цілей для ударів.

Водночас, вважають в ISW, українські війська навряд чи використовуватимуть системи ППО для збиття цих невеликих FPV-дронів у глибокому тилу, що підкреслює потребу України в дронах-перехоплювачах та системах точкової ППО. Адже систем радіоелектронної боротьби, ймовірно, недостатньо для захисту всієї української інфраструктури від географічно поширеної загрози.

