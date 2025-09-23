Нова загроза з неба: Росія створила дрон на ШІ, який самостійно шукає і атакує ціль

Російські безпілотники. Фото ілюстративне / © tsn.ua

Реклама

Російські окупанти створили новий безпілотник, який працює без єдиного каналу зв’язку і атакує ціль автономно.

Про це повідомив військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш».

Він попередив, що нові російські дрони на штучному інтелекті можуть самостійно шукати ціль і вміють розпізнавати об’єкти.

Реклама

«Хто пам’ятає серію моїх розповідей про БПЛА противника на штучному інтелекті V2U. Дрон, який сам шукає ціль і вміє розпізнавати об’єкти. Раніше на цьому дроні ми знаходили LTE-модем для якихось цілей, а ось уже третій трофей мені трапляється без модему», — зазначив експерт.

«Флеш» пояснив, що тепер БПЛА став взагалі без єдиного каналу зв’язку. Орієнтується автономно і атакує ціль теж автономно. Придушити його управління і навігацію РЕБ неможливо.

«Я вважаю цю технологію загрозою майбутнього: дрон може наприклад літати сам над дорогою або залізничною колією і шукати собі цілі для атаки. Були вже випадки, коли дрон атакував скупчення людей на ринку», — попередив зв’язківець про нову загрозу.

© Сергій Флеш

© Сергій Флеш

Раніше «Флеш» пояснив, як оптоволокно дозволить російським дронам атакувати прифронтову та прикордонну зону на відстані до 20 км.