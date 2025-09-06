ТСН у соціальних мережах

9491
1 хв

Нова заява Трампа про безпеку України, Зеленський пропонує Путіну переговори у Києві: головні новини ночі 6 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 вересня 2025 року:

  • Зеленський запропонував Путіну приїхати на переговори до Києва Читати далі –>

  • Трамп зробив нову заяву щодо гарантій безпеки для України Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • ГУР повідомило про безпрецедентну присутність російських військ в Україні Читати далі –>

  • Портников назвав умову, яка змусить РФ задуматися про закінчення війни Читати далі –>

9491
