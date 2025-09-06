- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 9491
- Час на прочитання
- 1 хв
Нова заява Трампа про безпеку України, Зеленський пропонує Путіну переговори у Києві: головні новини ночі 6 вересня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 вересня 2025 року:
Зеленський запропонував Путіну приїхати на переговори до Києва
Трамп зробив нову заяву щодо гарантій безпеки для України
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками
ГУР повідомило про безпрецедентну присутність російських військ в Україні
Портников назвав умову, яка змусить РФ задуматися про закінчення війни